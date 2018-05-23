В России предложили запретить Booking.com. Кому это нужно?

Стоит ли ограничить работу международного сервиса в качестве ответа на санкции США, федеральное агентство по туризму решит до 4 июня, заявили в ведомстве агентству РИА Новости.

"Мы направили запросы в профильные общественные организации и только после реакции наших коллег мы выдвинем позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении Ростуризма.

Представители российской туристической индустрии, опрошенные Би-би-си, по-разному оценили предложение: одни назвали его "полным бредом", другие согласны с тем, что деятельность Booking.com в России должна регулироваться гораздо строже, чем сейчас. Но и те, и другие заявляют, что запрещать ничего не нужно.

"Наиболее продвинутая площадка"

"В России Booking на сегодняшний день наиболее продвинутая и наиболее популярная площадка, - сказал вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Александр Бойко. - В Америке другой расклад, а у нас это именно так, и остальные, в том числе и российские сайты, Ostrovok и другие, проигрывают".

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, отметила, что, по ее данным, в некоторых странах Booking.com действительно запрещен.

"Мы вообще против запретов, но мы, конечно, считаем, что Вooking надо регулировать и заставить их работать в правовом поле России", - пояснила она позицию туриндустрии, интересы которой представляет ее союз.

"Далеко не всегда Booking несет ответственность за отсутствие брони, когда человек приезжает в гостиницу. Они берут очень большие комиссии с гостиниц. Все надо очень жестко регулировать", - считает Тюрина.

"Но мы против запретов, - еще раз подчеркнула она в беседе с Би-би-си. - Это ресурс, которым пользуется очень много людей, и это удобно".

Комиссия, которую гостиничный бизнес платит Booking.com за постояльцев, зависит от договора и от страны и иногда, по некоторым данным, доходит до 30% или даже 50%.

В Сибири о таких высоких комиссиях Booking.com не слышали, сказал Бойко. Например, в Новосибирске эта комиссия в среднем составляет 18%.

Отельеры сами выбирают пакет условий, который им подходит. Для новичков рынка она выше.

При этом до 70% постояльцев только что открывшимся гостиницах поставляет именно Booking.com, уточнил Бойко. Далее, по его словам, владельцы бизнеса стремятся снижать эту долю, в идеале - до 5%.

"Через Booking клиент приходит, как правило, в первый раз. А дальше это уже мастерство отельера - сделать так, чтобы он потом вернулся, - рассказал эксперт. - Ведь что продает отель? Настроение, улыбку, ночь".

Кто предложил запретить Booking.com