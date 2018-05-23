Как руководитель Сылеского спортивного центра просил взятку

Руководитель и учредитель Пыхья-Таллиннского футбольного клуба «Вольта» Раймо Ныу рассказал в интервью Postimees, как теперь уже бывший, вчера вышедший из Центристской партии руководитель спортивного центра Тоомас Ристлаан просил у него взятку для конкуренции за лучшее время для проведения тренировок на поле, и какую головную боль ему это принесло.

- Раймо Ныу, как нынешний подозреваемый Тоомас Ристлаан просил у вас взятку?

- Как обычно, цифра пишется на бумажке.

- Сколько раз он это делал?

- Это информация следствия и об этом нужно спрашивать у прокуратуры. Они сказали, что Ристлаане просил в качестве взяток суммы от трех до четырех тысяч евро. Знают ли они и о других случаях, этого я сказать не могу.

- Где это происходило?

- В его конторе в Сылеском спортивном центре.

- С чего начался разговор, в результате которого он попросил взятку?

- Позвонил и попросил прийти. Конечно, мы общались еще, но по рабочим делам, когда возникал какие-то вопросы, вроде изменения времени тренировок и игр.

- Что вы почувствовали, когда Ристлаан написал цифру на бумажке? Вы поняли, что у вас просят взятку?

- Было крайне неловко, сразу очень-очень неловко. В такой ситуации не знаешь, как реагировать. Ты же сразу оказываешься в дурацком положении, если скажешь, извините, это настолько глупое предложение, и этому никак нельзя подыграть. В то же время как сказал Раймонд Кальюлайд (бывший президент футбольного клуба «Вольта» - ред.) – дают понять, что у одного другого клуба очень сильная поддержка, и он может забрать себе время твоего клуба. Так может произойти, но не обязательно. Будь хиромантом и пойми, как все есть.

Атмосфера была дружелюбной, никто пальцы ящиками не придавливал. Шло вежливое общение, в котором вежливо дали знать о своем желании. Я и следователю сказал, что этого дня как будто не было. То, что мне сделали такое предложение, было для меня чем-то иным, кроме хорошей новости. Я очень хотел бы, чтобы спортивных баз было достаточно и клубам не приходилось вот так бороться за время в единственном холле и заниматься лобби. Если кто-то считает, что я вышел из того кабинета радостным, то этого не было.

У меня было чувство, что я был не единственным, у кого попросили взятку и кто оказался в таком же положении. Я не предлагал взятку, за других сказать не могу. Другие клубы тоже говорили, что уже весной вопросом беспокойства был осенний календарь 2018 года.

Сотруники Центральной криминальной полиции задержали в минувшую среду руководителя Сылеского спортивного центра Тоомаса Ристлаана. ФОТО: Tairo Lutter

- У вас не возникло желания спросить Ристлаана, вы действительно просите взятку?