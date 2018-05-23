Как руководитель Сылеского спортивного центра просил взятку

Подозрение в даче взятки бывшему руководителю Сылеского спортивного центра Тоомасу Ристлаану, по данным Postimees, предъявлено еще одному человеку, кроме Раймо Ныу, о котором сообщила полиция.
Руководитель и учредитель Пыхья-Таллиннского футбольного клуба «Вольта» Раймо Ныу рассказал в интервью Postimees, как теперь уже бывший, вчера вышедший из Центристской партии руководитель спортивного центра Тоомас Ристлаан просил у него взятку для конкуренции за лучшее время для проведения тренировок на поле, и какую головную боль ему это принесло.
- Раймо Ныу, как нынешний подозреваемый Тоомас Ристлаан просил у вас взятку?
- Как обычно, цифра пишется на бумажке.
- Сколько раз он это делал?
- Это информация следствия и об этом нужно спрашивать у прокуратуры. Они сказали, что Ристлаане просил в качестве взяток суммы от трех до четырех тысяч евро. Знают ли они и о других случаях, этого я сказать не могу.
- Где это происходило?
- В его конторе в Сылеском спортивном центре.
- С чего начался разговор, в результате которого он попросил взятку?
- Позвонил и попросил прийти. Конечно, мы общались еще, но по рабочим делам, когда возникал какие-то вопросы, вроде изменения времени тренировок и игр.
- Что вы почувствовали, когда Ристлаан написал цифру на бумажке? Вы поняли, что у вас просят взятку?
- Было крайне неловко, сразу очень-очень неловко. В такой ситуации не знаешь, как реагировать. Ты же сразу оказываешься в дурацком положении, если скажешь, извините, это настолько глупое предложение, и этому никак нельзя подыграть. В то же время как сказал Раймонд Кальюлайд (бывший президент футбольного клуба «Вольта» - ред.) – дают понять, что у одного другого клуба очень сильная поддержка, и он может забрать себе время твоего клуба. Так может произойти, но не обязательно. Будь хиромантом и пойми, как все есть.
Атмосфера была дружелюбной, никто пальцы ящиками не придавливал. Шло вежливое общение, в котором вежливо дали знать о своем желании. Я и следователю сказал, что этого дня как будто не было. То, что мне сделали такое предложение, было для меня чем-то иным, кроме хорошей новости. Я очень хотел бы, чтобы спортивных баз было достаточно и клубам не приходилось вот так бороться за время в единственном холле и заниматься лобби. Если кто-то считает, что я вышел из того кабинета радостным, то этого не было.
У меня было чувство, что я был не единственным, у кого попросили взятку и кто оказался в таком же положении. Я не предлагал взятку, за других сказать не могу. Другие клубы тоже говорили, что уже весной вопросом беспокойства был осенний календарь 2018 года.
- У вас не возникло желания спросить Ристлаана, вы действительно просите взятку?
- В мыслях, конечно, возникло. В такой ситуации начинаешь быстро думать, что могли означать прежние намеки. Мы там в кабинете были вдвоем, никого другого там не было.
- И что вы сделали, когда поняли, что теперь придется заплатить Ристлаану оговоренную сумму, если хотите получить для своего клуба время для тренировок в Сылеском холле?
- Тогда процесс был запущен. Я не могу сейчас рассказывать детально, эта информация есть у полиции.
- ФК «Вольта» получил хорошее тренировочное время?
- Мы с городом уже давно обсуждали проблемы тренировочного времени. Вокруг него была большая неразбериха и незнание. Такие спортивные базы нужны еще в Таллинне – больше футбольных холлов, бассейнов. Если есть один предлагающий услугу и четыре-пять в ней нуждающихся, ситуация в любом случае будет сложной. Было бы глупо, если бы ФК «Вольта» получил все время. Осенний сезон по-прежнему под вопросом. После полутора лет воплей составили прейскурант. Это положило конец блату как минимум одного клуба.
- После получения взятки отношение Ристлаане как-то изменилось?
- Эмоционально он, конечно, был веселее. По рабочим вопросам мы и раньше общались нормально. В баню мы вместе не ходили, не пошли бы, вероятнее всего, и в будущем. Когда Сылеский холл в феврале обвалился, мы проделали серьезную работу, чтобы его поднять и стало возможным продолжать тренировки. Мы же и сами со своим местным клубом были в ловушке, другой стадион взять негде.
Я считаю, что в такой ситуации, к сожалению, все руководители клубов приняли бы такое же решение. Нам с нашим клубом идти некуда. Осенью мы ясно не получим хорошего времени, но я же до сих пор не знаю, что будет осенью. Родители клуба могут подтвердить, насколько плохое время было до сих пор выделено для детских тренировок. На наши тренировки приходят дети района, не разумно же, чтобы мы с этими 200 детьми начали ездить на тренировки в Ласнамяэ.
- Что в итоге заставило вас пойти в полицию?
- Этих причин было много. Я решил, что пусть с клубом будет так, как будет – что тут исправлять, если мы не получили время на поле? Было видно, что городская спортивная жизнь организована некорректно, это я знал и раньше. Я понял, что иного выхода нет. Кому-то было бы удобнее пойти в полицию и сообщить об этих делах. Особенно в эстонском обществе, в котором многие считают такое поведение нормальным.
- После того, как вы рассказали все в полиции, у вас возникло чувство облегчения?
- Нет, потому что было известно, что приносящего информацию отметают и концентрируются на том, что я – плохой. Я всю жизнь занимался футбольными клубами и никогда никому не предлагал взяток. Если я бы действительно хотел ему что-то заплатить, мне нужно было бы быть очень легкомысленным, чтобы считать, что это не получится. Но что важнее, это же неправильно.
Больше всего меня беспокоит то, что руководство Таллинна толератно к кражам и еще мечут перед ними (ворами – ред.) бисер. Я не мог не играть в их игру (таллиннских политиков). В ту ночь я спал спокойно, потому что знал, что сделал верный шаг.
Поход в полицию был неизбежен, и Тоомас Ристлаан должен был это учитывать. Было ли какое-то чувство удовлетворения? Не было. К осени нам все равно нужно тренировочное время, и я хотел бы спокойно заниматься футбольным клубом. Мое сердце было бы спокойно, если бы такой ситуации не возникло.
- Как родители клуба «Вольта» отреагировали на подозрение во взятке?
- Я уже раньше описывал родителям, с каким трудностями мы сталкивается для получения времени тренировок. Мне очень приятно, что многие написали мне, чтобы подбодрить. Я же борюсь за время для тренировок их детей. Это естественно, что они поддерживают, хотя понятно, что никто не хочет быть втянутым в скандал. Мне жаль, что наш клуб втянули в это.
Подозрение в требовании взятки
- В прошлую среду сотрудники Центральной криминальной полиции задержали руководителя Сылеского спортивного центра Тоомаса Ристлаана в качестве подозреваемого в получении взятки.
- Согласно подозрению, выдвинутому прокуратурой, Ристлаан неоднократно брал у клиентов спортивного центра взятки, чтобы они получили подходящее для занятия спортом время, плата за него была меньше, а делопроизводство продвигалось быстрее.
- Руководитель ФК «Вольта» Раймо Ныу признал, что дал взятку Ристлаану по его требованию. Насколько известно Postimees, подозрение в даче взятки Ристлаану предъявлено еще одному человеку.
- В пятницу Ристлаан подал заявление об увольнении с должности руководителя спортивного центра, а вчера он вышел из Центристской партии.