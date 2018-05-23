Владимир Драчев: "Даже не думали о санкциях от IBU из-за Крыма. Это наша территория, какие могут быть вопросы?"

Вопрос о созадании федерации биатлона Крыма был поднят на первом же заседании нового руководящего состава СБР, где и было предложено основать федерацию биатлона Крыма. Однако в данном случае российской стороне могут грозить санкции из-за политического статуса Крыма. Например, ФИФА не разрешает выступать крымским футбольным командам в чемпионатах России.

"Вообще не задумывались об этом. Это наша территория. Как мы можем отказать своим гражданам? Сейчас создается федерация, есть люди, которые готовят ее создание юридически. Как только пакет документов будет готов, мы рассмотрим вопрос включения Крыма в состав СБР. Mы можем использовать Крым, как летнюю тренировочную базу, как восстановительную базу, как место для разгрузки спортсменом в мае, сентябре, октябре и так далее. Очень интересна возможность строительства какого-нибудь восстановительного, реабилитационного центра."-сказал новый президент СБР