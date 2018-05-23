Kia Sportage обновился и стал гибридом

Самым значительным изменением по сравнению с дореформенной машиной стала силовая установка EcoDynamics+. Она состоит из двухлитрового дизельного двигателя и 10-киловаттного электромотора, выполняющего роль стартера и генератора, а также компактной литий-ионной батареи емкостью 0,46 киловатт-часа. Работает система при напряжении 48 вольт. По данным производителя, новый агрегат позволяет снизить уровень выбросов диоксида углерода на четыре процента по методике испытаний WLTP.

При ускорениях электромотор помогает ДВС, обеспечивая более мощный разгон, а при торможениях — накапливает энергию в батарее. Система может отключать двигатель на ходу – он будет заглушен при торможении, а при нажатии на педаль газа вновь запущен.

Еще один новый двигатель — 1,6-литровый дизель мощностью 115 или 136 лошадиных сил, который пришел на смену мотору объемом 1,7 литра. В топовой конфигурации он сочетается с полным приводом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Внешне обновленный Kia Sportage отличается другими передним и задним бамперами, головной оптикой, задними фонарями, а также новыми колесными дисками размерностью 16, 17 и 19 дюймов. В салоне появится новый руль, измененная приборная панель и двуцветная обивка сидений. Для вседорожника в комплектации GT Line доступна опциональная отделка кресел черной кожей с красными акцентами.