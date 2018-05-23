Результаты статистики: ЕС пользуется рекордной поддержкой своих граждан

Если в среднем по Европейскому союзу принадлежность своего государства к ЕС поддерживают 60 процентов граждан, то в Эстонии поддержка выше и составляет 69 процентов, свидетельствует опубликованный в среду пресс-релиз Европейского Парламента.

Более двух третей опрошенных считают, что их государства выиграли от пребывания в ЕС. Это рекордный показатель с начала проведения социологических исследований Eurobarometr в 1983 году.

Половина опрошенных испытывает интерес к предстоящим в следующем году выборам в Европейский Парламент, в Эстонии за ходом этих выборов намерены следить 38 процентов, а в среднем по ЕС 35 процентов граждан.

За ходом предвыборных дебатов будет следить половина опрошенных, центральными темами они считают борьбу с терроризмом и молодежную безработицу, за которыми следуют тема иммиграции (на ее важность указывает 45 процентов респондентов) и экономический рост (42 процента). В Эстонии главными темами, на которых следует сосредоточиться дебатам, считают иммиграцию (46 процентов), экономический рост (42 процента) и борьбу с терроризмом (41 процент), сообщают данные социологического исследования.

Почти половина опрошенных в Эстонии как и в ЕС в среднем не считают угрозой демокртии возникновение новых политических сил. 56 процентов, то есть более половины опрошенных в ЕС в среднем и 49 процентов в Эстонии считают, что новые партии могут внести в жизнь перемены.

В то же время 70 процентов в среднем по ЕС и 69 процентов в Эстонии предостерегают от новых политических игроков, считая, что решений против них просто нет.