Два нападения в Копли: полиция просит помощи свидетелей

14 мая около 16.30 у Парка живых и мертвых или рядом с ним было совершено нападение на 57-летнего мужчину, которых получил серьезные травмы.

В тот же день около 20.00 в зоне между Парком живых и мертвых и улицей Сирби было совершено нападение на 44-летнего мужчину, пострадавший получил телесные повреждения.

По имеющимся сейчас данным, в обоих случаях на мужчин напали трое молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые говорили по-русски.

Всех, кто стал свидетелем этих нападений или у кого есть информация об этих случаях или преступниках, полиция просит связаться, позвонив в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 53063803, на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написав электронное письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.

«Если вы становитесь свидетелем ситуации, когда по отношению к кому-то проявляют агрессию, толкают или бьют, об этом надо сразу же сообщить полиции по номеру 112, чтобы полиция могла как можно быстрее вмешаться в ситуацию и задержать злоумышленников. Проявляя заботу о других людях и не оставаясь в стороне, когда происходят конфликтные ситуации, мы делаем наш город безопаснее», – прокомментировал руководитель службы превенции и ведения производств по делам Кесклиннаского отделения полиции, подполковник полиции Елена Мирошниченко.