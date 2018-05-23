Два нападения в Копли: полиция просит помощи свидетелей

Полиция просит помощи возможных свидетелей в связи с двумя нападениями, которые были совершены 14 мая в таллиннском районе Копли.
14 мая около 16.30 у Парка живых и мертвых или рядом с ним было совершено нападение на 57-летнего мужчину, которых получил серьезные травмы.
В тот же день около 20.00 в зоне между Парком живых и мертвых и улицей Сирби было совершено нападение на 44-летнего мужчину, пострадавший получил телесные повреждения.
По имеющимся сейчас данным, в обоих случаях на мужчин напали трое молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые говорили по-русски.
Всех, кто стал свидетелем этих нападений или у кого есть информация об этих случаях или преступниках, полиция просит связаться, позвонив в Кесклиннаское отделение полиции по номеру 53063803, на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или написав электронное письмо на адрес pohja.vihje@politsei.ee.
«Если вы становитесь свидетелем ситуации, когда по отношению к кому-то проявляют агрессию, толкают или бьют, об этом надо сразу же сообщить полиции по номеру 112, чтобы полиция могла как можно быстрее вмешаться в ситуацию и задержать злоумышленников. Проявляя заботу о других людях и не оставаясь в стороне, когда происходят конфликтные ситуации, мы делаем наш город безопаснее», – прокомментировал руководитель службы превенции и ведения производств по делам Кесклиннаского отделения полиции, подполковник полиции Елена Мирошниченко.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Досудебное производство по уголовным делам ведет Кесклиннаское отделение полиции, ведением производства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.