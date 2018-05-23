Определение справедливой для таллиннцев цены на воду идет через пень-колоду

Если помните, многолетний судебный спор между Tallinna Vesi и Департаментом конкуренции дошел до окончательного решения в декабре прошлого года, когда Государственный суд вынес решение, что таллиннцы в течение шести лет платили за воду слишком высокую цену и что цены на воду обязательно нужно пересмотреть.

Поэтому в начале марта нотированная на бирже фирма Tallinna Vesi представила Департаменту конкуренции свое предложение о том, насколько высокой могла бы быть цена за кубометр воды в столице и в Сауэ. Они не говорили о суммах, но дали определенно понять, что хотят получать за воду по сути столько же, сколько и раньше.

На принятие решения у Департамента конкуренции есть 30 дней, в особо сложных случаях – 90 дней. Тарифная заявка попала туда 1 марта, то есть самый длительный срок должен вот-вот подойти к концу. Однако это не так, поскольку выяснилось, что Tallinna Vesi представил департаменту неприемлемую заявку, которую целых два месяца пытались сделать соответствующей требованиям.

Это означает, что правильная заявка поступила в Департамент конкуренции только 3 мая этого года, то есть отсчет времени административного производства начался со следующего дня после поступления отвечающей требованиям заявки. Так что долгожданное решение Департамента конкуренции может появиться не раньше июня, а в худшем случае – в начале августа.

Кроме того, у Департамента конкуренции есть право на какое-то время приостановить производство по тарифной заявке, если не получит от Tallinna Vesi необходимую информацию и дополнительные разъяснения. Поэтому сейчас невозможно сказать, когда будет вынесено окончательное решение, объяснила руководитель отдела по связям с общественностью Департамента конкуренции Маарья Уулитс.

Решение Департамента конкуренции важно, поскольку от этого зависит, получит ли Tallinna Vesi внушительное долговое требование от таллиннцев. Центральный союз собственников Эстонии пообещал начать собирать требования потребителей воды, чтобы им вернули плату за воду, превышающую предельные ставки. Говорится об иске до двух десятков миллионов евро.