Во вторник на дорогах страны произошло 12 аварий, в которых пострадали 14 человек

В 6.45 на четвертом километре дороги Кяэпа-Тсолго в Выруском уезде 60-летний водитель уснул за рулем Volkswagen Golf Variant и врезался в дерево, пострадавший был доставлен на медосмотр в Южно-Эстонскую больницу, сообщили в среду из МВД.

В 9.24 у дома нр. 145 по бульвару Сыпрузе в Таллинне 20-летняя женщина на BMW 320D врезалась сзади в затормозивший BMW X5, который вел 48-летний мужчина. От полученного удара BMW X5 врезался в шедший перед ним Audi A8, который вел 32-летний мужчина. Водителя BMW 320D доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 9.35 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Смуули в Таллинне 29-летний мужчина за рулем фургона Fiat Ducato не уступил на повороте дорогу автомобилю Toyota Yaris, который вела 33-летняя женщина. Водитель машины Toyota была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 9.45 на четвертом километре дороги Эльва-Ранну в Тартумаа 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вылетел на Jeep Patriot в кювет и врезался в дерево. Водителя доставили на медосмотр в Клинику Тартуского университета.

В 10.47 у дома нр. 148 по улице Эхитаяте-теэ в Таллинне 53-летний мужчина на машине Nissan Leaf врезался сзади в стоявший Opel Insignia, за рулем которого была 34-летняя женщина. От полученного удара Opel отбросило на стоявший перед ним Renault Traffic, за рулем которого находился 42- летний мужчина. Водитель машины Opel и находившаяся в автомашине Nissan 46-летняя женщина были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.55 у дома нр. 49 по улице Ранна в Силламяэ 11-летний мальчик на велосипеде Texo TX Freestyle съехал с пешеходного перехода и не уступил дорогу неизвестному автомобилю, который после столкновения покинул место происшествия. Велосипедисту скорая помощь оказала помощь на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 14.30 на десятом километре шоссе Вильянди-Рынгу в Вильяндиском уезде 84-летняя женщина на Mitsubishi Lancer поворачивала налево во двор и, не убедившись в безопасности маневра, врезалась в ехавший в противоположном направлении Chrysler Voyager, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения с Mitsubishi, водитель машины Chrysler вырулил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. С места происшествия в Вильяндискую больницу доставили 73-летнего пассажира Chrysler, а водителю этой машины скорая помощь оказала помощь на месте.

В 15 часов у дома нр. 141A по Пярнускому шоссе в Таллинне 50-летняя женщина за рулем Volvo V70 внезапно затормозила, и в автомашину врезался сзади мотоцикл Ducati Monster, который вел 43-летний мужчина. Мотоциклист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15.30 на 22-м километре дороги Рапла-Ярваканди-Кергу в Рапласком уезде 39- летняя женщина за рулем грузового автомобиля DAF FT XF 105 при невыясненных обстоятельствах на прямом участке дороги оказалась в кювете и врезалась в дерево. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17.34 на первом километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Тартуском уезде 26-летний мужчина начал движение на мотоцикле Honda CBR, когда справа с ним сблизился Volkswagen Jetta, который вел 26-летний мужчина. Мотоциклист был вынужден затормозить, перевернулся и врезался в автомобиль сзади. Мотоциклист доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 22.49 на 24-ом километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Йыгеваском уезде перед Citroen Berlingo, который вел 71- летний мужчина, на дорогу выбежал лось, произошло столкновение. Водитель машины был доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.