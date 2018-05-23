Фото: три больших, дорогих и очень разных дома в Кристийне

Дом на улице Тедре. ФОТО: KV.EE

Дом площадью 327,7 квадратных метров недавно реновирован и находится в отличном состоянии. Есть баня, терраса, встроенные платяные шкафы-купе, к дому примыкает гараж на две машины. Обставлен дом в классическом стиле. В цене кухонная мебель и техника. Об остальном убранстве нужно разговаривать с продавцом.

ФОТО: KV.EE

Дом на улице Ярве. ФОТО: KV.EE

Дом площадью 347,6 м2 построен в 1953 году и является типичным для того времени строением. В доме 12 комнат, четыре ванных, четыре туалета, сауна, подвал, широкая каменная лестница. Во дворе отдельный большой гараж, ворота с автоматикой, на участке можно парковать до десяти машин, большой сад, площадка для гриля, видеоохрана.

Одна из спален, в которой из-за зеркального потолка кружится голова. ФОТО: KV.EE

В доме можно устроить маленький отель или детский сад, пишет маклер, контору или бюро. Также дом можно очень легко сделать многоквартирным, разделив на четыре-пять квартир. Последнее вызывает некоторые сомнения, так как, по словам того же маклера, назначение земельного участка: бизнес. Следовательно, могут возникнуть проблемы с банковским кредитом и оформлением квартирной собственности.

Дом на улице Моони. ФОТО: KV.EE

Солидный дом площадью 295 квадратных метров привлекательнее снаружи, чем внутри. Фотографии не дают точного представления о планировке жилого пространства, зато хорошо виден ухоженный участок. Не указан год постройки, зато известно, что имеется разрешение на эксплуатацию, что очень важно при покупке недвижимости.

ФОТО: KV.EE