Фото: три больших, дорогих и очень разных дома в Кристийне

Как известно, в Кристийне очень много частных домов. А вот в продаже их совсем немного, не считая, конечно, боксов новых рядных домов, которые сейчас очень активно и в большом количестве строятся по всему району. Предлагаем заглянуть в три интересных частных дома, выставленных на продажу на портале KV.EE.
Дом площадью 327,7 квадратных метров недавно реновирован и находится в отличном состоянии. Есть баня, терраса, встроенные платяные шкафы-купе, к дому примыкает гараж на две машины. Обставлен дом в классическом стиле. В цене кухонная мебель и техника. Об остальном убранстве нужно разговаривать с продавцом.
Дом площадью 347,6 м2 построен в 1953 году и является типичным для того времени строением. В доме 12 комнат, четыре ванных, четыре туалета, сауна, подвал, широкая каменная лестница. Во дворе отдельный большой гараж, ворота с автоматикой, на участке можно парковать до десяти машин, большой сад, площадка для гриля, видеоохрана.
В доме можно устроить маленький отель или детский сад, пишет маклер, контору или бюро. Также дом можно очень легко сделать многоквартирным, разделив на четыре-пять квартир. Последнее вызывает некоторые сомнения, так как, по словам того же маклера, назначение земельного участка: бизнес. Следовательно, могут возникнуть проблемы с банковским кредитом и оформлением квартирной собственности.
Солидный дом площадью 295 квадратных метров привлекательнее снаружи, чем внутри. Фотографии не дают точного представления о планировке жилого пространства, зато хорошо виден ухоженный участок. Не указан год постройки, зато известно, что имеется разрешение на эксплуатацию, что очень важно при покупке недвижимости.
Вскоре мы прогуляемся по другим районам Таллинна, да и в другие города заглянем, чтобы посмотреть, что интересного появилось на рынке недвижимости, а значит, и на портале KV.EE.