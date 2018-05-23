Ни полиции, ни столичным чиновникам пока так и не удалось пообщаться с Игорем Мангом

«Пока все по-прежнему - мы вызвали Манга, но еще с ним не разговаривали», - приводит в среду, 23 мая, портал Rus.ERR ответ Пыхьяской префектуры на свой запрос.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк сказала на прошлой неделе, что столичные власти не станут поднимать вопрос о лишении Игоря Манга муниципальной квартиры до тех пор, пока лично с ним не пообщаются.

По состоянию на понедельник, Манг все еще не предоставил городу своих объяснений.