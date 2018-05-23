Новый бич России: россияне теряют квартиры, чтобы выжить

«Пенсионерка заняла денег в МФО и лишилась жилья», «МФО отбирает квартиру из-за небольшой просрочки платежа», «Москвичка осталась без квартиры после оформления микрокредита», «Россияне теряют недвижимость из-за микрозаймов»… Материалы с подобными заголовками в СМИ — не редкость.

Подмахнули не глядя

Однако при ближайшем рассмотрении каждого из этих случаев выясняется, что всему виной — низкий уровень финансовой и юридической грамотности россиян, которые подписывают документы, зачастую не читая условия договора. В одном случае в Москве заемщица вместо договора на микрокредит подписала подсунутую ростовщиками дарственную на свою единственную квартиру. В Челябинске произошел аналогичный случай, но там не глядя был подписан договор на продажу жилья за очень скромную цену. Опять же в столице некая микрофинансовая контора осуществляла подлоги под видом рефинансирования займов.

«Согласно статистике, лишь 15 процентов заемщиков внимательно читают договоры и изучают документы, остальные полагаются на случай», — рассказали «Дому» в микрофинансовой компании «Домашние деньги».

Один из наиболее громких случаев, обсуждаемых в прессе и социальных сетях, — это история семьи Юлии Каплун, которую с тремя маленькими детьми выселяет из единственного жилья компания «Центр займов 365», на сегодня уже не имеющая лицензии Центробанка, но продолжающая обслуживать заключенные ранее договоры. Дело в том, что мать Юлии ранее взяла в этой МФО заем в размере 1,35 миллиона рублей под залог квартиры. Но кроме прочего при заключении договора подписала соглашение об отступном, в котором отсутствовала дата. Данный случай, надо сказать, является очень спорным. 3 апреля 2018 года Следственный комитет России даже инициировал уголовное расследование по статье «Мошенничество» в отношении сотрудников «Центра займов 365». Однако уже через несколько дней оно было закрыто прокуратурой. Подпись под договором оказалась решающим аргументом.