В МИД РФ заявили о политизации Лондоном визовых вопросов в связи с ситуацией вокруг британской визы Абрамовича

"В этом нет никакого новшества, здесь просто перестали утруждать себя какими-то внятными объяснениями", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, ситуация с выдачей британских виз гражданам России в целом политизирована. "Мы, конечно, видим политизацию этих вопросов. Мы не просто об этом сожалеем, мы считаем, что не соответствует тем обязательствам, которые приняла на себя Великобритания", - добавила она.

Ранее стало известно, что британские власти могут потребовать от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну. Как сообщила газета "Гардиан", это разрешают делать новые правила получения британской визы.

"Запросы могут отклонять, если власти полагают, что подающий заявление не контролирует финансовые средства, если средства были получены незаконным путем, или их происхождение указывает на то, что получение визы (этим лицом - ИФ) не будет благоприятным для общественных интересов", - говорилось в публикации.

Газета отметила, что на Даунинг-стрит не комментируют индивидуальные случаи выдачи виз иностранцам, "однако логичным является то, что некоторые состоятельные физические лица, которые подавали заявление на визу инвестора до вступления в силу изменений, теперь не соответствуют критериям".

В апреле 2015 года в Британии ужесточили правила выдачи визы инвестора Tier 1, которая позволяет иностранным гражданам, инвестирующим в британскую экономику более 2 млн фунтов стерлингов, находиться в стране в течение 40 месяцев. По данным газеты, примерно 700 состоятельных россиян имеют в своих заграничных паспортах такой тип британской визы.

"Изменения, начавшие действовать в 2015 году, означают, что Р.Абрамович столкнется с более жесткими стандартами при подаче заявления на получение новой визы типа Tier 1, что он должен будет сделать за пределами территории Великобритании, возможно, в России", - утверждало издание.

По данным "Гардиан", в настоящее время предположений, согласно которым Р.Абрамович может быть вовлечен в противоправную деятельность, не выдвигалось.

Заявление на продление визы Р.Абрамовича находится на рассмотрении, писали ранее британские СМИ. Срок действия предыдущей визы российского предпринимателя предположительно истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. С тех пор он не пытался въехать в страну. Где находится российский бизнесмен в настоящее время, неизвестно.