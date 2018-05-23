В ФРГ вводят первые ограничения на въезд дизельных машин

В частности, для старых дизельных легковых и грузовых автомобилей закрыт участок длиной 580 метров. Соответствующие предупреждения и дорожные знаки на нем уже установлены. На другом участке, длиной 1,6 километра, запрещен проезд только грузовым автомобилям, не выполняющим норму выхлопа.

Под запрет на проезд по первому участку подпадут почти 170 тысяч зарегистрированных в Гамбурге легковых автомобилей, не отвечающих современным нормам выхлопа. В то же время ограничения не действуют для людей, живущих на данном участке, и их гостей, автомобилей технических и спасательных служб, а также такси.