Суд признал вину мужчины в убийстве жены и попытке изнасилования несовершеннолетней

За убийство Дулинец приговорен к 13, а за попытку изнасилования к шести годам тюрьмы. Более тяжелое наказание поглотило более легкое.

Судья Ану Тамменийт спросила Дулинца, понятен ли ему приговор. Он кивнул.

«Планируете ли вы обжаловать приговор», - продолжила судья.

Осужденный снова кивнул. «Конечно, по крайней мере, один (вину в попытке изнасилования – ред.)»,- уточнил он немногословно.

Защитник Дулинца Рюнно Роосмаа вышел из зала суда сравнительно спокойно: «Прокурор требовал 15, получил на два года меньше», - сказал Роосмаа.

Сразу после оглашения приговора суда дочь убитой сказала, что боялась меньшего наказания, но приговор показался ей справедливым.

По мнению прокурора Гарди Андерсона, назначенное Дулинцу наказание достаточное, поэтому он не планирует обжаловать приговор суда: «Суд счел более легкое наказание покрытым более тяжелым, но, по моей оценке, это отвечает содеянному».

Андерсон признал, что никогда раньше не сталкивался с таким жестоким случаем насилия в близких отношениях: «В домашней обстановке, когда у супруга не было ни малейшего основания для убийства».

И хотя Дулинец сам признался в убийстве, прокурор уверен, что нельзя считать, что он глубоко раскаялся: «Учитывая, как он убил и как вел себя после, есть основания сомневаться в его раскаянии».

По словам Андерсона, Дулинец не объяснил, почему он не взял на себя преступление сексуального характера: «Были даны показания лишь о том, что он не признает это деяние, но точного объяснения, почему, нет».