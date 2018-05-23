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Елену Скульскую признали лучшим экспертом в области культуры

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Елена Скульская.

ФОТО: Tairo Lutter

С 8 мая зрители передачи "OP" на канале ETV могли проголосовать за лучшего комментатора в области культуры в этом телевизионном сезоне, и в программе от 22 мая премию торжественно вручили писателю, переводчику и журналисту Елене Скульской, сообщает Rus.err.ee.

Помимо Елены Скульской на премию претендовали кинокритик Филипп Круусвалль, писатель Пеэтер Саутер, критик в области культуры Кейю Вирро и театральный критик Меэлис Ойдсалу. Номинантов выбрала редакция передачи о культуре "OP".

Ранее звания лучших экспертов в области культуры по результатам зрительского голосования удостаивались Март Кальм (2016) и Маргус Микомяги (2017).

"Большое спасибо всем, кто за меня проголосовал", – сказала Елена Скульская.

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