Елену Скульскую признали лучшим экспертом в области культуры

С 8 мая зрители передачи "OP" на канале ETV могли проголосовать за лучшего комментатора в области культуры в этом телевизионном сезоне, и в программе от 22 мая премию торжественно вручили писателю, переводчику и журналисту Елене Скульской, сообщает Rus.err.ee.