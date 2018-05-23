Елену Скульскую признали лучшим экспертом в области культуры
23 мая 2018 г., 14:11
С 8 мая зрители передачи "OP" на канале ETV могли проголосовать за лучшего комментатора в области культуры в этом телевизионном сезоне, и в программе от 22 мая премию торжественно вручили писателю, переводчику и журналисту Елене Скульской, сообщает Rus.err.ee.
Помимо Елены Скульской на премию претендовали кинокритик Филипп Круусвалль, писатель Пеэтер Саутер, критик в области культуры Кейю Вирро и театральный критик Меэлис Ойдсалу. Номинантов выбрала редакция передачи о культуре "OP".
Ранее звания лучших экспертов в области культуры по результатам зрительского голосования удостаивались Март Кальм (2016) и Маргус Микомяги (2017).
"Большое спасибо всем, кто за меня проголосовал", – сказала Елена Скульская.