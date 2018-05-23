Видео: неравнодушный водитель остановил на шоссе Таллинн — Тарту ехавший по встречке автомобиль

Водитель Рагнар, в автомобиле которого был установлен видеорегистратор, решил взять ситуацию под контроль, поэтому он преградил путь заблудившемуся автомобилю, вынудив его водителя остановиться.

Рагнар сообщил порталу Geenius, что за рулем ехавшей навстречу машины находилась пожилая женщина.

«Перед тем как затормозить, она стала махать мне рукой, чтобы я не мешался на дороге, - сказал Рагнар. - Она сказала, что поехала по полосе встречного движения согласно знакам, установленным рядом с местом проведения дорожных работ».

По словам Рагнара, водитель даже не поняла, что что-то сделала не так, но все же развернула машину в обратном направлении.