Хоккеистов "Вегаса" в случае завоевания Кубка Стэнли ждет оргия в лучшем борделе города

По словам руководства публичного дома, удачное выступление местной команды в плей-офф НХЛ привело к небывалому наплыву клиентов, и девочки решили выразить атлетам свою признательность доступным им способом. Сообщается, что на грандиозной праздничной вечеринке хоккеисты смогут бесплатно получить любые услуги из секс-меню.

"Если "Золотые рыцари" победят, мы все победим. Предложение отпраздновать победу на нашем ранчо для взрослых - это наименьшее, что мы можем для них сделать", - цитирует портал TMZ мадам борделя по имени Дэна.

Напомним, что клуб "Вегас Голден Найтс" из штата Невада стал лишь третьей командой в истории лиги, которой удалось выйти в финал Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне. Летом прошлого года "Вегас" в статусе новичка лиги на драфте расширения выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ.