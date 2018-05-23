Пользователи Instagram получили возможность скрывать посты в ленте

Суть новой функции заключается в том, что пользователь может отменить показ в ленте публикаций кого-то из друзей, если они кажутся ему неинтересными. При этом он по-прежнему будет подписан на аккаунт друга и сможет получать уведомления о комментариях, а выбранный пользователь не узнает об отмене показа его записей в основной ленте и/или в Stories, пишет Newsru.com.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно открыть меню, доступное в правом верхнем углу выбранной записи, а затем нажать на кнопку Mute. Также эта возможность будет доступна при долгом нажатии на ту или иную фотографию в ленте или профиле друга.

Напомним, около месяца назад Instagram объявил о запуске функции Data Download, которая позволяет пользователям скачивать весь контент из своего профиля, включая фотографии, видеозаписи, комментарии, личные сообщения и другие данные. Поводом для внедрения этой функции послужило скорое вступление в силу Общего регламента о защите данных (GDPR), который начнет действовать на территории Евросоюза 25 мая.