Жители Пыхья-Таллинна и Хааберсти поддержали открытие прямой автобусной линии

«Для нас было важно убедиться в том, что жители наших районов действительно нуждаются в открытии новой линии. Самый простой способ выяснить это – обратиться напрямую к людям, что и было сделано. Подобные опросы мы проводим в Пыхья-Таллинне регулярно», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, улучшение автобусного сообщения между Хааберсти и другими городскими районами является важным вопросом. «Наш район развивается и за последние годы здесь появилось много новых жилых домов и кварталов. Наряду с прямой линией между Хааберсти и Пыхья-Таллинном в улучшении автобусного сообщения нуждаются также жители Тискре и Астангу», - заметил Юргенсон.

В опросе, организованном двумя районными управами, приняли участие 6273 человек, в том числе 3378 жителей Пыхья-Таллинна и 2228 жителей Хааберсти. Около 10 процентов участников являются жителями других столичных районов.

Опрос проходил с 3 по 15 мая, проголосовать можно было на страницах районных управ в Фейсбуке и в стационарных пунктах голосования, расположенных в городских учреждениях Пыхья-Таллинна и Хааберсти. Большая часть ответов (около 80 процентов) была получена по интернету.

Решение о проведении опроса было принято после получения ряда запросов от жителей Пыхья-Таллинна и Хааберсти, с целью выяснить, насколько широкой поддержкой пользуется данное предложение. По оценке городских специалистов, данная автобусная линия могла бы пролегать по маршруту ул. Копли (остановка «Малева») – ул. Сыле – Палдиское шоссе – Вяйке-Ыйсмяэ.

Поскольку подавляющее большинство участников опроса поддержали идею запуска новой автобусной линии, то районные управы обратятся в Таллиннский департамент транспорта с соответствующим предложением.

Сколько времени займет запуск новой автобусной линии – пока неизвестно, но первый символический рейс состоится уже в предстоящую субботу: из Пыхья-Таллинна в Хааберсти отправится автобус, который отвезет всех желающих в Вяйке-Ыйсмяэ, где в недавно построенном амфитеатре на берегу пруда пройдет традиционное бесплатное мероприятие «Весна в Хааберсти 2018». Выступят детский хор Taisi Laululapsed, ансамбли Kentukid, Black & White и Karavan. Также на месте будут работать различные аттракционы. Занятие по душе найдут себе и взрослые, и самые маленькие.