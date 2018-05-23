Картина дня: тяжелая авария, ситуация вокруг пограничного договора и нападение в Копли

Фото: из-за аварии на Таммсааре-теэ образовались огромные пробки, пятерых пострадавших доставили в больницу

Сегодня утром около 8.00 в Таллинне на Таммсааре-теэ произошло ДТП, из-за которого на близлежащих улицах образовались большие пробки. Читайте далее...

Москва: пограничный договор не будет ратифицирован, если Эстония не изменит свое поведение

Россия отказалась ратифицировать пограничный договор до тех пор, пока Эстония не изменит свое поведение, сообщило Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook. Читайте далее...

Два нападения в Копли: полиция просит помощи свидетелей

Полиция просит помощи возможных свидетелей в связи с двумя нападениями, которые были совершены 14 мая в таллиннском районе Копли. Читайте далее...

Пациент Теллискивиского центра семейной медицины оказался на операционном столе

Пациентка таллиннского Теллискивиского центра семейной медицины потеряла почку, потому что верящий в гомеопатию семейный врач не сумела за несколько лет вылечить альтернативными методами ставшее хроническим воспаление. Когда пациентка, наконец, попала к урологу, выяснилось, что, если бы лечение началось раньше, почку можно было спасти. Читайте далее...

Опаснейшая болезнь картофеля добралась до Эстонии

В ходе проверки поставляемого потребительского картофеля Департамент сельского хозяйства обнаружил опаснейшую болезнь из Египта - бурую бактериальную гниль картофеля (Ralstonia solanacearum). Читайте далее...

Фото и видео читателя: в одном из дворов Мустамяэ замечена полутораметровая змея

«Вчера днем произошла такая ситуация, - рассказывает читательница Rus.Postimees Анне М. - Выглянув в окно, мы заметили на заднем дворе дома, а конкретнее у перекрестка Мустамяэ и Таммсааре-теэ (торговый центр „Мустика“) на тропинке змею. Она была довольно большой, наверное, метра полтора».

В ближайшее время начнутся переговоры о повышении в Эстонии минимальной зарплаты

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей начнут в июне переговоры с тем, чтобы к концу сентября заключить соглашение о минимальных ставках почасовой и месячной оплаты труда в госсекторе на следующий год. Читайте далее...

Подробности ДТП в Словакии: эстонские школьники не пострадали благодаря ремням безопасности

По словам директора вильяндиского региона предприятия Hansa Bussiliinid Мадиса Леппа, произошедший на прошлой неделе в Словакии инцидент с участием их автобуса показал, что постоянные призывы использовать ремни безопасности не были пустым звуком. Читайте далее...

Пропавшая почти два месяца назад 49-летняя женщина найдена мертвой

29 марта из находящегося в волости Люганузе дома призрения ушла 49-летняя Елена и не вернулась. Сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что, к сожалению, Елена была найдена мертвой. Читайте далее...

В Таллинне произошло землетрясение?

Несколько толчков за последние сутки обеспокоили жителя Таллинна, который заподозрил землетрясение. По словам сейсмолога, речь идет о последствиях спецоперации. Читайте далее...

Суд признал вину мужчины в убийстве жены и попытке изнасилования несовершеннолетней

Пярнуский уездный суд признал Эгерта Дулинца виновным в убийстве жены и попытке изнасилования несовершеннолетней виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Несмотря ни на что процесс закончился позитивно. Решением остались довольны все, кроме обвиняемого: прокурор, адвокат и дочь убитой. Читайте далее...

Как руководитель Сылеского спортивного центра просил взятку