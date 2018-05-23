После отравления Скрипаля США планировали признать Россию спонсором терроризма

После химатаки в британском Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Госдепартамент США задумался о том, чтобы официально объявить Россию спонсором терроризма, но затем во внешнеполитическом ведомстве отказались от такой идеи. Об этом сообщает сайт ProPublica. Вместо этого администрация президента США Дональда Трампа решила продолжить проводить политику по отношению к России как к партнеру в борьбе с терроризмом, пишет Newsru.com.
Как известно, британские власти сразу после инцидента в Солсбери объявили, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Россию обвинили в покушении на основании того, что яд разрабатывался в СССР. По мнению Лондона, только Кремль имел мотив, средства и возможности для проведения подобной атаки.
По данным автора статьи Себастьяна Ротеллы, вскоре после покушения на Скрипалей, совершенного 4 марта, занимавший тогда пост американского госсекретаря Рекс Тиллерсон распорядился, чтобы его подчиненные подготовили заявление с обвинением России в спонсорстве терроризма в соответствии с законодательством США. Специалисты начали собирать материалы, однако буквально через два дня глава внешнеполитического ведомства направил новые инструкции с указанием отказаться от инициативы, говорится в статье со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепа.
По словам источников, в администрации решили, что так как существует много нерешенных проблем, с которыми Вашингтон должен работать вместе с Россией, подобное заявление помешает этой деятельности.
По словам официальных лиц, нежелание Госдепа навешивать подобные ярлыки на Москву вовсе не свидетельствует о симпатии администрации Трампа к президенту РФ Владимиру Путину. Скорее, такой подход отразил осознание Вашингтоном двойственности и противоречивости проводимой Россией политики по вопросам борьбы с терроризмом, заявили представители американской разведки и эксперты по внешней политике.
Даже после того, как в Вашингтоне стали выражать беспокойство по поводу растущих угроз безопасности со стороны России, США продолжают искать пути сотрудничества с Москвой в борьбе с терроризмом, отмечается в статье. По словам источников, речь идет об одной из немногих областей, где сотрудничество остается возможным в период резкого обострения отношений между двумя странами.
Как считает бывший директор управления планирования политики Госдепартамента Дэвид Маккин, терроризм - это область, где США должны пытаться найти общий язык с Россией, которая может либо играть отрицательную роль, либо не играть отрицательную роль, либо иногда играть положительную роль.
Тем не менее отношение к проблеме в Вашингтоне начало меняться с ростом угроз, исходящих от России. По мере роста доказательств участия РФ в подрывных действиях в Соединенных Штатах вроде вмешательства в выборы в США, Европе и других странах американские власти все чаще поднимают новые вопросы о полезности и эффективности усилий по налаживанию сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
Напомним, что США после отравления Скрипалей выразили солидарность с Великобританией в оценке вины России в химатаке и вслед за Лондоном и многими странами Европы выдворили несколько десятков российских дипломатов с территории страны. Кроме того, Минифин США в начале апреля опубликовал новый санкционный список российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив его на 38 физических и юридических лиц. В комментарии отмечалось, что введение санкций связано с событиями на Украине и в Сирии.
Однако, говорится в статье в ProPublica, официальное объявление России спонсором терроризма было бы шагом, который мог иметь серьезные последствия. В настоящее время в такой список Госдепартамента входят Северная Корея, Иран, Сирия и Судан. По закону США государство получает такое наименование, если неоднократно поддерживало акты международного терроризма.
Тиллерсон был уволен буквально через несколько дней после того, как он сначала заказал приготовить заявление, а затем отменил свое указание. По-видимому, отставка не была связана с описанными событиями, отмечает Ротелла. Его преемник Майк Помпео публично не комментировал возможность применения подобного термина по отношению к России.
По закону США внесение в список спонсоров терроризма приводит к разного рода санкциям, а также ограничивает торговые и дипломатические контакты со странами, ведущими бизнес с государствами, против которых выдвинуты обвинения. Ранее американские власти применяли этот инструмент воздействия против стран, в которых они имеют ограниченные интересы. В то же время Вашингтон предпочитает действовать более сдержанно в отношении таких мощных государств, как Россия, указывает автор статьи.
Россию американская сторона упрекает в двуличности. Так, говорится в статье, признаки этого проявились в середине 2000-х годов, когда, по данным ЦРУ, Россия предоставила своим союзникам в Центральной Азии базу данных подозреваемых в экстремизме, в которую вошли имена некоторых сотрудников ведомства под прикрытием. Подобный подход в США связывают с опытом службы Путина в КГБ, где применяли похожую тактику ради достижения нужного результата.
Между тем доказательств участия России в поддержке терроризма ради достижения своих целей достаточно, говорится в статье. В частности, российским спецслужбам припоминают предполагаемое участие в устранении врагов Кремля за рубежом. В то время как США и Израиль ликвидируют подозреваемых в терроризме, Россия охотится именно на врагов режима, указывает автор материала. Еще одним аргументом для включения в список спонсоров терроризма могла стать и катастрофа малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сбитого ракетой российского производства. По мнению американской стороны, именно российский режим предоставил ракеты, пусковую установку и программное обеспечение, при помощи которых был сбит лайнер.
Американские военные командиры также обвиняют Россию в растущей поддержке талибов. Отметим, что все эти обвинения - как в отношении химатаки на Скрипаля, так и в поддержке "Талибана" и в причастности к трагедии Boeing, в России с негодованием отметают. Тем не менее в администрации США признают, что объявление России спонсором терроризма поставит под угрозу оставшиеся немногочисленные связи с Москвой и создаст проблемы для США в отношениях с государствами, которые ведут бизнес с Россией.