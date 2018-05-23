После отравления Скрипаля США планировали признать Россию спонсором терроризма

Однако, говорится в статье в ProPublica, официальное объявление России спонсором терроризма было бы шагом, который мог иметь серьезные последствия. В настоящее время в такой список Госдепартамента входят Северная Корея, Иран, Сирия и Судан. По закону США государство получает такое наименование, если неоднократно поддерживало акты международного терроризма.

Тиллерсон был уволен буквально через несколько дней после того, как он сначала заказал приготовить заявление, а затем отменил свое указание. По-видимому, отставка не была связана с описанными событиями, отмечает Ротелла. Его преемник Майк Помпео публично не комментировал возможность применения подобного термина по отношению к России.

По закону США внесение в список спонсоров терроризма приводит к разного рода санкциям, а также ограничивает торговые и дипломатические контакты со странами, ведущими бизнес с государствами, против которых выдвинуты обвинения. Ранее американские власти применяли этот инструмент воздействия против стран, в которых они имеют ограниченные интересы. В то же время Вашингтон предпочитает действовать более сдержанно в отношении таких мощных государств, как Россия, указывает автор статьи.

Россию американская сторона упрекает в двуличности. Так, говорится в статье, признаки этого проявились в середине 2000-х годов, когда, по данным ЦРУ, Россия предоставила своим союзникам в Центральной Азии базу данных подозреваемых в экстремизме, в которую вошли имена некоторых сотрудников ведомства под прикрытием. Подобный подход в США связывают с опытом службы Путина в КГБ, где применяли похожую тактику ради достижения нужного результата.

Между тем доказательств участия России в поддержке терроризма ради достижения своих целей достаточно, говорится в статье. В частности, российским спецслужбам припоминают предполагаемое участие в устранении врагов Кремля за рубежом. В то время как США и Израиль ликвидируют подозреваемых в терроризме, Россия охотится именно на врагов режима, указывает автор материала. Еще одним аргументом для включения в список спонсоров терроризма могла стать и катастрофа малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сбитого ракетой российского производства. По мнению американской стороны, именно российский режим предоставил ракеты, пусковую установку и программное обеспечение, при помощи которых был сбит лайнер.