Наглая попытка воровства: российские туристы упаковали в свои чемоданы половину гостиничного номера в Анталии (видео)

В чемоданах сотрудники обнаружили множество бутылочек шампуня и геля для душа, несколько килограммов фруктов, пакетированный чай, покрывала, полотенца, тапки, рулоны туалетной бумаги и даже тарелки. Видео под названием "Российские туристы пытаются засунуть в свои чемоданы половину отеля в Анталии" было опубликовано несколько дней назад на Youtube.

Туристки - женщины среднего возраста - пытались всячески увернуться от объяснений отговорками, одна наглее другой, комментирует автор статьи. Шампунь и пакетики чая они якобы купили у горничной, однако ответить на вопрос о том, как им удалось это сделать при условии, что персонал не говорит по-русски, они не смогли.

В багаже также были обнаружены 13 тарелок. По словам женщин, их дети праздновали день рождения у бассейна, однако, как тарелки оказались в чемоданах, дамы также не смогли объяснить.