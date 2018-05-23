ср, 23.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Наглая попытка воровства: российские туристы упаковали в свои чемоданы половину гостиничного номера в Анталии (видео)

Наглая попытка воровства: российские туристы упаковали в свои чемоданы половину гостиничного номера в Анталии (видео)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кемер, Турция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix/TASS

Сотрудники пятизвездочного отеля на турецком курорте Кемер сильно удивились, когда решили проверить багаж туристок из России, передает немецкое издание Stern. Перевод заметки публикует InoPressa.

В чемоданах сотрудники обнаружили множество бутылочек шампуня и геля для душа, несколько килограммов фруктов, пакетированный чай, покрывала, полотенца, тапки, рулоны туалетной бумаги и даже тарелки. Видео под названием "Российские туристы пытаются засунуть в свои чемоданы половину отеля в Анталии" было опубликовано несколько дней назад на Youtube.

Туристки - женщины среднего возраста - пытались всячески увернуться от объяснений отговорками, одна наглее другой, комментирует автор статьи. Шампунь и пакетики чая они якобы купили у горничной, однако ответить на вопрос о том, как им удалось это сделать при условии, что персонал не говорит по-русски, они не смогли.

В багаже также были обнаружены 13 тарелок. По словам женщин, их дети праздновали день рождения у бассейна, однако, как тарелки оказались в чемоданах, дамы также не смогли объяснить.

Мастерство сограждан в краже гостиничных принадлежностей снова и снова забавляет россиян, отмечает автор в заключение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ