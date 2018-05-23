Криштиану Роналду назвал свой настоящий возраст
23 мая 2018 г., 14:47
Хотя по документам КриРо родился 33 года назад, но, по словам португальской звезды, по его собственным ощущениям, он находится в такой отличной физической форме, что чувствует себя максимум на 23 года, передает Postimees.ee
"Сейчас мой биологический возраст - 23 года. У меня еще долгая карьера впереди. Смогу играть и в 41 год. В субботу у нас очередной финал, и я знаю, что фанаты поддерживают Криштиану. Я чувствую себя отлично, нет причин для жалоб", - сказал капитан португальской сборной.
В этом году Роналду снова стал лучшим бомбардиром ЛЧ, забив в 12 играх 16 мячей. Если Роналду забьет гол в субботнем финале с "Ливерпулем", то он станет первым игроком, который забивал в четырех финальных встречах Лиги чемпионов.