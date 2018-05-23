ср, 23.05.2018
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Криштиану Роналду назвал свой настоящий возраст

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ФОТО: Adam Davy / PA Wire/PA Images

Хотя по документам КриРо родился 33 года назад, но, по словам португальской звезды, по его собственным ощущениям, он находится в такой отличной физической форме, что чувствует себя максимум на 23 года, передает Postimees.ee

"Сейчас мой биологический возраст - 23 года. У меня еще долгая карьера впереди. Смогу играть и в 41 год. В субботу у нас очередной финал, и я знаю, что фанаты поддерживают Криштиану. Я чувствую себя отлично, нет причин для жалоб", - сказал капитан португальской сборной.

В этом году Роналду снова стал лучшим бомбардиром ЛЧ, забив в 12 играх 16 мячей. Если Роналду забьет гол в субботнем финале с "Ливерпулем", то он станет первым игроком, который забивал в четырех финальных встречах Лиги чемпионов.

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