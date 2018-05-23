Криштиану Роналду назвал свой настоящий возраст

"Сейчас мой биологический возраст - 23 года. У меня еще долгая карьера впереди. Смогу играть и в 41 год. В субботу у нас очередной финал, и я знаю, что фанаты поддерживают Криштиану. Я чувствую себя отлично, нет причин для жалоб", - сказал капитан португальской сборной.