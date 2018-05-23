Ликвидация аварии на Тартуской станции займет месяцы и обойдется в миллионы евро

После произошедшего 16 мая пожара в релейном помещении железнодорожной станции в Тарту система управления движением поездов сейчас работает в полуавтоматическом режиме, а для ликвидации последствий аварии придется изготовить новые реле.
По словам председателя правления Эстонской железной дороги (ЭЖД) Эрика Лайдвеэ, экспертиза пожара еще продолжается, но с высокой вероятностью возгорание произошло из-за короткого замыкания. «Очевидно, загорелся кабель, а оттуда пошло дальше», - сказал Лайдвеэ в среду в интервью радионовостям ERR, передает Rus.ERR.
Ремонт займет несколько месяцев, точная стоимость ремонта сейчас не известна, поскольку пока не поступало ценовых предложений. «Но мы здесь действительно говорим о миллионах евро», - подтвердил глава ЭЖД.