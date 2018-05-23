ср, 23.05.2018
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Видео: при посадке частный самолет из США разломился надвое

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Самолет иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

По меньшей мере шесть американцев получили ранения в результате неудачной посадки самолета Gulfstream G200 в столице Гондураса Тегусигальпа, сообщает Newsru.com.

Реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса прилетел частным рейсом N813WM из Остина (штат Техас, США), но при посадке в международном аэропорту "Тонконтин" около 11:20 по местному времени, коснувшись земли, он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул в овраг, сообщает La Prensa. При этом его корпус раскололся пополам. Причины катастрофы устанавливаются.

Точное количество людей на борту до сих пор не уточняется - по разным данным, от шести до девяти человек. Согласно отчетам местных властей, обошлось, к счастью, без погибших.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что он помог пятерым мужчинам и женщине выйти из самолета. По его словам, все они были "почти невредимы", передает Би-Би-Си.

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