Видео: при посадке частный самолет из США разломился надвое

Реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса прилетел частным рейсом N813WM из Остина (штат Техас, США), но при посадке в международном аэропорту "Тонконтин" около 11:20 по местному времени, коснувшись земли, он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул в овраг, сообщает La Prensa. При этом его корпус раскололся пополам. Причины катастрофы устанавливаются.

Точное количество людей на борту до сих пор не уточняется - по разным данным, от шести до девяти человек. Согласно отчетам местных властей, обошлось, к счастью, без погибших.