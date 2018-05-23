Тренеришка возглавил европейский суперклуб
23 мая 2018 г., 15:16
Сериал "Арсенал" ищет тренера" наконец-то подошел к концу. Преемником Арсена Венгера на посту рулевого лондонцев станет Унаи Эмери, передает официальный сайт "Пушкарей".
Эмери в прошлом сезоне тренировал французский ПСЖ, с которым выигрывал чемпионат и Кубок Франции, с испанской "Севильей" испанец брал Лигу Европы... Единственный клуб, в котором у Эмери не пошло, был московский "Спартак", где испанец не продержался и одного сезона. Конфликт испанца с игроками команды вылился в тираду игрока сборной России Артема Дзюбы, назвавшего Эмери "тренеришкой". После увольнения из "Спартака" Эмери выиграл десять трофеев, в том числе три Лиги Европы, а Дзюба, который рискует пропустить Чемпионат мира по футболу - только Кубок России.