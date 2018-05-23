Яхтсмены через суд добились права тренироваться на пограничной реке

Как рассказывается в газетной статье, спор начался в августе 2017 года, когда Нарвский парусно-яхтенный клуб (Narva Purjespordi- ja Jahtklubi MTÜ) подал в полицию ходатайство для согласования своих тренировок на Нарове, но там отказались его давать. Яхтсменам было сказано, что их тренировки на реке представляют угрозу для спокойствия на границе. Тогда они обратились в суд.

Суду полиция объяснила, что особенности действий во время парусной тренировки (неконтролируемое движение из пункта А в пункт Б, а именно таковы тренировки молодых людей, осваивающих приемы хождения под парусом) создают реальную угрозу для безопасности границы и участников движения на приграничном водоеме. По утверждению пограничников, на Нарова разрешено обычное судоходное движение на маломерных судах и парусных яхтах, которые внесены в регистр малых судов и имеют судоводителя и команду, прошедших соответствующее обучение.

Газета "Северное побережье" цитирует аргументацию защитников государственного рубежа: "Угроза безопасности границы заключается прежде всего в том, что малоопытный яхтсмен, использующий при навигации нестабильное плавсредство, может пересечь временную контрольную линию. Также вышеназванное плавсредство (парусная лодка) испытывает влияние переменчивых погодных условий, а также узости и быстрого течения реки Нарвы, которые в результате совместного влияния могут отнести его на территорию иностранного государства. Любое случайное пересечение границы - деятельность, нарушающая спокойствие на границе. Нельзя исключать ошибки, вызванные недостаточным навыком навигации".

Такое опасение подкреплено и статистикой: по данным Департамента полиции и погранохраны, 90 процентов незаконных пересечений границы на реке Нарве вызваны как раз навигационными ошибками или небрежностью людей.

Полиция также пояснила, что при введении ограничения на хождение под парусом учли то обстоятельство, что на разумном расстоянии существуют альтернативные места для тренировок - например, Нарвский залив.

Для тренировки на реке Нарве полиция выдавала согласования только гребцам, а яхты туда допускаются лишь в исключительных случаях в рамках некоторых мероприятий.

Суд счел, что Департамент полиции и погранохраны недостаточно обосновал свой отказ, а неконкретного обобщения деятельности яхтсменов недостаточно. "Суд считает, что с учетом наличия у ответчика широкого диапазона вариантов решений при выдаче согласования или отказе от его выдачи, а также того, что для организации плавания под парусом другие организации получили согласование от ответчика, подобное фактическое обоснование административного акта недостаточно. В являющемся объектом спора административном акте правовое обоснование полностью отсутствует. Также не прослеживаются соображения за и против выдачи согласования", - указал Тартуский административный суд, удовлетворивший жалобу яхтсменов.

Суд признал, что обоснования относительно опасности тренировок на пограничной реке могут быть даже оправданны, но формально отказ противоправен, из-за чего жалобу пришлось удовлетворить.

Ни одна из сторон не стала оспаривать это судебное решение.

Руководитель Нарвского яхтенно-парусного клуба Антон Лебедев сказал "Северному побережью", что после вступления решения суда в силу они подали в тот же департамент новое ходатайство для согласования тренировок - и оно было удовлетворено. "Мы указали, где именно мы проводим тренировки, сколько детей, какие меры безопасности приняты и прочее требуемое, и вот дети уже вторую неделю тренируются на реке Нарве".