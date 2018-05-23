Шесть идей министра государственного управления об эффективном государстве

В сегодняшнем номере Postimees министр государственного управления Янек Мягги (Центристская партия) написал мнение о том, что нужно, чтобы обеспечить жизнеспособное развитие, а также о том, что Эстонии нужно не легкое, а эффективное государство. Postimees сделал подборку основных идей министра.
Не нужно проводить реформу за реформой
Что мы должны сделать, чтобы Эстония была построена? Реформу за реформой? Скорее, нет. Нам нужен постоянный процесс, который каждый день будет делать нашу жизнь лучше. У реформы есть начало и конец, процесс постоянен – вечен, как сама жизнь.
Мы не можем сокращать рабочие места потому, что есть Excel, который этого требует. Мы должны думать, сможет ли государство достаточно хорошо сделать все то, что мы от него ждем. И интересоваться, должно ли государство заниматься всем тем, чем занимается сейчас. С большой долей вероятности в ответе именно на этот вопрос кроется больше всего экономии.
Министерства могли бы исчезнуть
Чиновники Эстонии – это умная армия, которая постоянно меняется, развивается. Они усердные и лояльные к своей родине. Они все время ищут, как сделать лучше. Мне нравится идея о том, что в Эстонии могли бы исчезнуть министерства: эти силосные башни, которые вынуждены дублировать деятельность, с большой долей вероятности не нужны.
Количество создателей и формирователей политики из 2300 работников можно было бы сократить так, чтобы они все уместились в здании суперминистерства, которое стало бы главной конторой государственных учреждений Эстонии. Усилятся департаменты, направлением деятельности будут руководит члены правительства. Швеция и Ирландия – действующие примеры.
Нефункционирующие здания нужно снести
Развивая дом государства, мы видим, что в действительности в Эстонии не слишком мало недвижимости, а слишком много. Эстонии нужна политика недвижимости, а также политика формирования общественного пространства, которая помогла бы найти лучшие функции для каждого здания или их лучше снести, если найти функции не получилось.
Государство должно решить проблему опустевших зданий в сокращающихся городах. Если мы не найдем никого, кто захотел бы жить в заброшенных домах, даже если мы их отремонтируем, что может быть дороже постройки нового дома, их нужно снести. Государство, как и все мы, должно адаптироваться к демографическим изменениям. Не время от времени, а каждый день.
У Эстонии нет желания быть э-страной
Успех и проблема э-государства – это также генератор противоречий Эстонии. Мы хотим выглядеть в мире как самая инновативная страна, но у нас нет внутренней силы и мотивации, прямо говоря, желания и потребности быть такими. Если бы мы не должны были сидеть в длинных очередях в банковских конторах и Департаменте полиции и погранохраны, чтобы привести в порядок свои документы, не было бы проблемы. Но мы должны. Страсть к э-стране и неспособность этого добиться – это головная боль как общественного, так и частного сектора. Я часами просиживал в современных бюро обслуживания как общественного, так и частного сектора. Мой телефон узнает меня в лицо, а обслуживающий персонал этого сделать не может.
Нельзя развиваться в результате ударного труда
С одной стороны, административная реформа проведена, но, с другой стороны, мы еще недостаточно довольны ее результатами. Проведение реформы было крайне необходимо, но процесс нужно продолжить. Чтобы общество получило от этого реальную пользу. Мы должны развиваться постоянно, а не в результате ударного труда.
План государства вывести из Таллинна 1000 рабочих мест с государственной зарплатой снискал как одобрение, так и критику. Все деловые люди понимают, что если на селе нет работы, там нельзя жить. Один из трех советов о том, как человек сам мог бы сделать свою жизнь счастливее, звучит так: «Переезжайте поближе к своему рабочему месту!» Критикам нужно сказать, что Эстонская Республика не должна находиться только в Таллинне. Цель региональной политики – целостное развитие государства, поэтому какое-то обманчиво неэффективное решение для государства, как целостного организма, вместе с другими решениями может быть жизненно важным и чрезвычайно разумным. Эффективнейшим из эффективнейшего.
Человеку нужна и удочка, и рыба
Большое Противоречие Эстонии, стержневой конфликт заключается в том, насколько в улучшении благосостояния мы должны доверять самому гражданину, а сколько нам должно помогать государство. Крайности в обоих направлениях выводят из равновесия, выводят из себя. Лучшим советчиком мужчины является сам мужчина. Но очень часто справляющийся мужчина нуждается в конкретном напарнике, чтобы двигаться дальше. Вопрос, что важнее удочка или рыба получил новую форму. Мы не хотим дать человеку ни удочки, ни рыбы, а в действительности ему нужно и то, и другое.