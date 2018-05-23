Шесть идей министра государственного управления об эффективном государстве

Не нужно проводить реформу за реформой

Что мы должны сделать, чтобы Эстония была построена? Реформу за реформой? Скорее, нет. Нам нужен постоянный процесс, который каждый день будет делать нашу жизнь лучше. У реформы есть начало и конец, процесс постоянен – вечен, как сама жизнь.

Мы не можем сокращать рабочие места потому, что есть Excel, который этого требует. Мы должны думать, сможет ли государство достаточно хорошо сделать все то, что мы от него ждем. И интересоваться, должно ли государство заниматься всем тем, чем занимается сейчас. С большой долей вероятности в ответе именно на этот вопрос кроется больше всего экономии.

Министерства могли бы исчезнуть

Чиновники Эстонии – это умная армия, которая постоянно меняется, развивается. Они усердные и лояльные к своей родине. Они все время ищут, как сделать лучше. Мне нравится идея о том, что в Эстонии могли бы исчезнуть министерства: эти силосные башни, которые вынуждены дублировать деятельность, с большой долей вероятности не нужны.

Количество создателей и формирователей политики из 2300 работников можно было бы сократить так, чтобы они все уместились в здании суперминистерства, которое стало бы главной конторой государственных учреждений Эстонии. Усилятся департаменты, направлением деятельности будут руководит члены правительства. Швеция и Ирландия – действующие примеры.

Нефункционирующие здания нужно снести

Развивая дом государства, мы видим, что в действительности в Эстонии не слишком мало недвижимости, а слишком много. Эстонии нужна политика недвижимости, а также политика формирования общественного пространства, которая помогла бы найти лучшие функции для каждого здания или их лучше снести, если найти функции не получилось.

Государство должно решить проблему опустевших зданий в сокращающихся городах. Если мы не найдем никого, кто захотел бы жить в заброшенных домах, даже если мы их отремонтируем, что может быть дороже постройки нового дома, их нужно снести. Государство, как и все мы, должно адаптироваться к демографическим изменениям. Не время от времени, а каждый день.

У Эстонии нет желания быть э-страной