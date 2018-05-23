Замуж за принца Гарри: IKEA знает, что делать, если ты не Меган Маркл

Всем тем, кто мечтал выйти замуж за принца Гарри, бренд предложил альтернативу – стул Harry. Как утверждается в рекламной кампании IKEA, «Harry свободен и доступен».

К слову, такой прием в рекламе используется не первый раз. Два года назад после объявления о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли норвежская авиакомпания Norwegian запустила рекламу о продаже авиабилетов в Лос-Анджелес со словами «Брэд свободен».