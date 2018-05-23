Замуж за принца Гарри: IKEA знает, что делать, если ты не Меган Маркл
23 мая 2018 г., 16:43
На днях весь мир наблюдал за самым ожидаемым и обсуждаемым событием мая, свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Теперь официально британские принцы закончились, но фабрика IKEA убеждает девушек не расстраиваться по этому поводу, пишет Thearchitect.pro.
Всем тем, кто мечтал выйти замуж за принца Гарри, бренд предложил альтернативу – стул Harry. Как утверждается в рекламной кампании IKEA, «Harry свободен и доступен».
К слову, такой прием в рекламе используется не первый раз. Два года назад после объявления о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли норвежская авиакомпания Norwegian запустила рекламу о продаже авиабилетов в Лос-Анджелес со словами «Брэд свободен».