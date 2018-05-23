Uber обеспечит водителей различными видами страхования

Об этом сообщил представитель компании, отметив, что программа "Страхование партнеров" создана для водителей Uber с целью вселить в них чувство уверенности, сохраняя при этом свободу, которую они ценят.

«О чем бы ни шла речь — будь то болезнь, травма или рождении ребенка — мы верим в то, что водители достойны защиты и помощи в различных житейских ситуациях», - рассказал он.

Во время конференции президента Франции Эмманюэля Макрона Tech for Good в Париже генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что основной ценностью и капиталом Uber являются водители.

"Они играют центральную роль в том, какое впечатление у человека остается от Uber. Мы преданы идее о том, чтобы быть для них хорошим партнером. Это означает, что мы должны уметь лучше слушать, — сказал Хосровшахи. — Именно поэтому я рад тому, что мы вместе с одним из самых известных в мире страховых обществ AXA можем предложить нашим водителям страховку. Тем самым мы вселим в них чувство уверенности, сохраняя при этом свободу, которую они ценят, работая с нами. Мы обещаем, что и в дальнейшем будем прислушиваться к нашим водителям, чтобы вместе развивать Uber", — добавил он.

Чтобы иметь право на компенсацию ущерба от происшествий, имевших место не во время езды, водитель должен совершить не менее 150 поездок в течение предыдущих 8 недель.