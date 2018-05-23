На горизонте отставка министра? Однопартийцы изрешетили Кийслера из-за целлюлозного завода в Тарту

«Когда вы уйдете в отставку?», «Сколько вы на этом заработаете?», «Люди уже испытывают отвращение к IRL!», «Чьи интересы здесь в игре!?», «Почему вы лжете?», «Что вы вообще сделали за этот год?», «Вы весь этот год компостировали мозги южным эстонцам. Это опыты над людьми, черт, ставьте их на свиньях!» - вот лишь некоторые возгласы, которыми однопартийцы бомбардировали министра окружающей среды Кийслера.

Во всем виноват навоз

Те, кто был в понедельник после пяти часов вечера на вокзале, слышали шум со стороны кафе, там однопартийцы мочили министра окружающей среды Сийма Кийслера. Его попытки возразить тут же прерывались и перекрикивались.

Лаурсон был инициатором нескольких законопроектов против целлюлозного завода в Тартуском горсобрании, тартусцы массово противостоят планируемому заводу, противников хватает и среди тартуских членов IRL. Однако министр Кийслер делал заявления, которые как будто поддерживают спецпланировку, и это вызвало гнев его собравшихся однопартийцев. Явившиеся на собрание члены партии взяли с собой плакаты, на которых значилось «Нет целлюлозному заводу!»

“Если и министр окружающей среды считает, что зона исследования могла бы быть шире, разве не было бы разумнее с учетом противостояния местных жителей прекратить эту детальную планировку? – спросил председатель тартуского округа IRL Каспар Кокк. – Для проведения исследования ведь не нужна спецпланировка».

“Если местное самоуправление так же против, как и город Тарту, то я не думаю, что девелопер сумел бы вообще что-то построить на земле этого самоуправления”, - коротко ответил Кийслер.

Министр спросил у товарищей по партии, были бы они так же против завода, если бы его построили ниже по течению и подальше от города. “Какая разница, где построят, конечно, мы против!” – единодушно завопили ему в ответ. “Это природная зона, почему мы должны ее загрязнять?” – спросил Уно Паутс.

Кийслер признал, что ведутся исследования того, как целлюлозный завод повлияет на Эмайыги. Он добавил, что больше всего загрязняют эстонские реки не промышленность и города, а сельское хозяйство. “Очень серьезная борьба ведется с фермерами, которые хотят складировать навоз на полях, это вызывает зарастание водоемов”, - сказал он.

Ультиматум министру

По словам Кийслера, исследуется, повлияет ли завод на Эмайыги больше или меньше, чем навоз с одной фермы. После каждого высказывания министра на него обрушивалась новая лавина ругани, не нашлось никого, кого устраивали бы ответы Кийслера. “Выйдите уже из зоны комфорта и своего кошелька и постойте теперь за нашу партию!” – потребовал один из присутствующих.

“Мы дали ему день, если в течение этого времени он сможет изменить позицию, мы не станем инициировать его отставку, - сказал Лаурсон. – Он не сказал ничего, повторил, что ничего нельзя сделать, и назвал пункты, позволяющие прекратить планировку. Собственного мнения у него не было”.

Лаурсон признал, что необычно, когда члены партии требуют отставки своего министра. “Но необычно и то, что представляющие партию министры не прислушиваются к членам партии и позиции ее регионального отделения, принимая решения относительно этого региона”, - сказал он.

Время Кийслера на то, чтобы изменить позицию по целлюлозному заводу, истекло вчера вечером.