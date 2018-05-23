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  • И накормят, и развлекут: в субботу в Кадриорге пройдет уличный фестиваль

И накормят, и развлекут: в субботу в Кадриорге пройдет уличный фестиваль

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Кадриорг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В субботу, 26 мая, в Кадриорге впервые пройдет уличный фестиваль Faehlmanni Market, посетителей которого ждут большая уличная ярмарка, домашние кафе, музыка, трюки на велосипедах и детская игровая зона управы района Кесклинн.

«Это мероприятие, как и другие подобные, говорит о том, что местные сообщества играют все более важную роль в жизни людей. Мы откроем на время уличного фестиваля детскую зону, в которой можно будет раскрасить лица, принять участие в средневековых уличных играх, сфотографировать себя в средневековой атмосфере и сделать блестящее тату. Ровно в 12.00 можно будет увидеть шоу экстремальных велосипедистов Greentrials из Латвии. Ждем всех детей и их родителей!» - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, в связи с приближающимися Днями Старого города управа района хочет создать соответствующее настроение и напомнить как можно большему количеству людей о важном событии. С этой же целью в парках района проводятся турниры по стрельбе из лука. Детская зона будет находиться во дворе дома по адресу Фельманни, 13. Она открыта 26 мая с 11.00 до 16.00.

«Вместе с кафе Faehlmanni у нас появилась идея организовать уличный фестиваль на улице Фельманни, которая просто создана для такого мероприятия, - сказала главный организатор Faehlmanni Market Тийна Треуманн. - Мы не хотим превращать фестиваль в коммерческий проект и просто хотим собрать вместе живущих неподалеку людей, а также дать им возможность очистить свои шкафы, чтобы во время мероприятия старые и новые вещи нашли новых владельцев. Во время уличного фестиваля можно погулять с детьми, послушать музыку и попробовать вкусную еду».

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