Критиковать всегда проще и приятнее, чем что-то сделать самому

Май выдался в Эстонии по-настоящему жарким, как в плане погоды, так и в плане новостей из мира политики. Новое политическое движение, объединение предпринимателей, смена власти в Свободной партии и поиски реформистами света в конце туннеля. Все это можно было бы считать жаждой перемен в обществе, но, как и обычно, все гораздо банальней: до выборов остается меньше года и каждый пытается вытянуть свой счастливый билет.
Едва в Свободной партии сменился лидер (Андрес Херкель вновь занял кресло руководителя, сместив Артура Тальвика), как новый-старый председатель решил взять быка за рога и под светом пока еще горящих софитов завладеть вниманием общественности своим желанием сократить штат госчиновников и упразднить три министерства. По задумке свободников, это принесет такую небывалую экономию нашей стране, что хватит покрыть текущие расходы, да еще и останется.
Манифест 28 предпринимателей на тему государственной реформы – по сути, схожие предложения, которые можно отнести лишь к началу предвыборного периода. Упразднить три министерства или сократить депутатский корпус – это идеи, которые априори придутся по душе большей части населения, но все это чистой воды популизм. В свое время Министерство экономики и Министерство социальных дел разбили на два из-за большого объема работы и слишком широкого спектра тем. Такой шаг помог сконцентрироваться отдельно на предпринимательстве и отдельно на вопросах, связанных с инфраструктурой. Пожалуй, я бы даже похвалил Партию реформ, за этот необходимый шаг.
Манифест предпринимателей, с одной стороны, можно лишь приветствовать. Но с другой стороны, бизнесмены обозначили в своем манифесте те проблемы, о которых и так известно, и нынешнее правительство уже занимается разработкой необходимых решений в рамках государственной реформы. Конечно, хорошо, что с такими предложениями вышли предприниматели, но так ли уж чисты и бескорыстны их желания?
Рубить с плеча в вопросах государственной реформы не нужно
Жизнь диктует свои правила, мы видим, что население сокращается и стареет. Развитие технологий позволило с одной стороны оптимизировать часть работы, но с другой – оставило часть людей без работы. Времена меняются, и сегодня государство должно уметь быстро приспосабливаться к меняющемуся миру. Потерявшие работу идут на переобучение и становятся еще конкурентоспособнее на рынке труда. Образование, в том числе направленное на взрослую часть населения, – это то, куда государство вкладывает средства уже сегодня.
Если говорить о сокращении государственного аппарата, в том числе и депутатского корпуса, то уже в прошлом году правительство приняло решение, что число госслужащих должно сокращаться в том же темпе, что и население страны. Это позволит уравновесить общество. Постепенно мы уже начали претворять этот план в жизнь, но проблема в том, что многие до сих пор путают разные понятия: аппарат центрального управления (государственные учреждения) и общественный сектор (школы, больницы, спасатели, полицейские).
Если мы говорим о центральном аппарате, то кабинет министров договорился, что он должен сокращаться примерно на 1000 рабочих мест в год. Нынешнее правительство уже запустило этот процесс, и вполне нормально, что он занимает время. В этом деле нельзя рубить с плеча и со дня уведомить 1000 чиновников о сокращении. В этом случае есть опасность, что с уходом «белых воротничков» будет ликвидирована и часть предоставляемых государством услуг. Такого допустить точно нельзя.
Если говорить о публичном секторе, то здесь наоборот, речь должна идти не о сокращении, а об увеличении штата. Врачи, медсестры, полицейские, спасатели, учителя и другие – это та часть нашего общества, от которого все мы целиком и полностью зависим. Если не будет их, то скорее всего, государство просто перестанет функционировать. И чтобы эти люди были конкурентоспособными, мы обязаны платить за их труд соответствующе. И это еще одна важная задача, которую поставило перед собой правительство. Например, в следующем году зарплаты спасателей вырастут на 20%, полицейских на 10%, а средняя зарплата учителей составит 1500 евро.
Когда мы в кабинете министров обсуждали основы государственной реформы, наша идея заключалась в том, чтобы государство в будущем могло функционировать эффективно, без излишней бюрократии. И вот здесь как раз процесс мог бы ускориться, на мой взгляд, поэтому я могу только приветствовать инициативу предпринимателей, желающих объединить усилия с политиками во имя эффективного развития государства. Но мы не должны забывать о том, что сегодня Эстония находится в ситуации, когда на рынке труда царит нехватка высококвалифицированных специалистов. То есть здесь просматривается четкий интерес бизнесменов: если государство сократит часть чиновников, специалистов, то они смогут перейти в частный сектор и проблема нехватки рабочих рук решится сама собой.
Конечно, вопрос в том, что будет дальше с этими предложениями: часть из предложенного уже в той или иной степени находится в разработке, но есть идеи, которые я не совсем разделяю. Например, сокращение депутатского корпуса. Определенно, это предложение придется по душе большей части населения страны, но никто в этом случае не думает о том, что, если сократить число депутатов, в парламенте будет представлено слишком мало политических сил и, например, новичкам точно будет закрыт вход в Рийгикогу. В свою очередь это будет означать, что интересы части населения просто не будут представлены на парламентском уровне. Или определённые регионы не будут представлены в коалиции.
Мое личное мнение: парламент определенно не должен быть так называемой «священной коровой» без права менять порядок его работы. Учитывая, сколько недовольства в обществе депутатами, их заработной платой и компенсациями, я думаю, можно было бы воспользоваться примером Швейцарии и решить эту проблему следующим образом. В основе системы швейцарского парламентаризма лежит так называемый милиционный принцип, в соответствии с которым депутаты парламента продолжают работать по своей, так сказать, «мирской» специальности, приезжая четыре раза в год на парламентские сессии. По мнению многих экспертов, такой подход помогает депутатам не терять связи с реальностью и не вызывает негативного отношения в обществе. На мой взгляд, Рийгикогу вполне мог бы работать по такой схеме.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что государство – это все мы и каждый должен и может принять активное участие в его развитии. Есть такая хорошая поговорка - хорошо там, где нас нет. Нам всем часто кажется, что если бы мы были на чьем-то месте, то сделали бы его работу лучше. Мы играли бы в футбол лучше, чем Костя Васильев, лечили лучше любого врача и уж тем более, принимали бы лучшие решения, если бы были политиками. Критиковать работу других всегда проще со стороны, но у каждого всегда есть возможность высказаться по существу и предложить лучшие варианты развития событий. И наше правительство прислушивается к мнению разных групп людей, а не защищает чьи-то конкретные интересы.