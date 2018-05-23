Критиковать всегда проще и приятнее, чем что-то сделать самому

Если говорить о публичном секторе, то здесь наоборот, речь должна идти не о сокращении, а об увеличении штата. Врачи, медсестры, полицейские, спасатели, учителя и другие – это та часть нашего общества, от которого все мы целиком и полностью зависим. Если не будет их, то скорее всего, государство просто перестанет функционировать. И чтобы эти люди были конкурентоспособными, мы обязаны платить за их труд соответствующе. И это еще одна важная задача, которую поставило перед собой правительство. Например, в следующем году зарплаты спасателей вырастут на 20%, полицейских на 10%, а средняя зарплата учителей составит 1500 евро.

Когда мы в кабинете министров обсуждали основы государственной реформы, наша идея заключалась в том, чтобы государство в будущем могло функционировать эффективно, без излишней бюрократии. И вот здесь как раз процесс мог бы ускориться, на мой взгляд, поэтому я могу только приветствовать инициативу предпринимателей, желающих объединить усилия с политиками во имя эффективного развития государства. Но мы не должны забывать о том, что сегодня Эстония находится в ситуации, когда на рынке труда царит нехватка высококвалифицированных специалистов. То есть здесь просматривается четкий интерес бизнесменов: если государство сократит часть чиновников, специалистов, то они смогут перейти в частный сектор и проблема нехватки рабочих рук решится сама собой.

Конечно, вопрос в том, что будет дальше с этими предложениями: часть из предложенного уже в той или иной степени находится в разработке, но есть идеи, которые я не совсем разделяю. Например, сокращение депутатского корпуса. Определенно, это предложение придется по душе большей части населения страны, но никто в этом случае не думает о том, что, если сократить число депутатов, в парламенте будет представлено слишком мало политических сил и, например, новичкам точно будет закрыт вход в Рийгикогу. В свою очередь это будет означать, что интересы части населения просто не будут представлены на парламентском уровне. Или определённые регионы не будут представлены в коалиции.

Мое личное мнение: парламент определенно не должен быть так называемой «священной коровой» без права менять порядок его работы. Учитывая, сколько недовольства в обществе депутатами, их заработной платой и компенсациями, я думаю, можно было бы воспользоваться примером Швейцарии и решить эту проблему следующим образом. В основе системы швейцарского парламентаризма лежит так называемый милиционный принцип, в соответствии с которым депутаты парламента продолжают работать по своей, так сказать, «мирской» специальности, приезжая четыре раза в год на парламентские сессии. По мнению многих экспертов, такой подход помогает депутатам не терять связи с реальностью и не вызывает негативного отношения в обществе. На мой взгляд, Рийгикогу вполне мог бы работать по такой схеме.