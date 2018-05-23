Прокуратура: директор спорткомплекса Сыле требовал взятки от двух клиентов

По сообщению Пыхьяской окружной прокуратуры, в среду завершилось предварительное следствие по уголовному делу о взятках, которые бывший директор Сылеского спортивного центра Тоомас Ристлаан требовал от клиентов. Дело передано в суд в порядке согласительного делопроизводства. Суд пока не назначил время заседания.

В ходе следствия было установлено, что Ристлаан весной этого года требовал взятки от двух клиентов центра и использовал деньги центра в личных целях.

«Собранные в ходе уголовного следствия доказательства подтверждают, что Тоомас Ристланн в общей сложности семь раз требовал у двух клиентов спортивного центра взятку и тем самым получил в общей сложности 6000 евро полученных преступным путем доходов», - сообщили прокуратура и Центральная криминальная полиция. В обмен клиентам назначали тренировки на подходящее время, позволяли дольше заниматься в зале, а делопроизводство в дальнейшем было ускоренным.

Ристлаану также предъявлено обвинение в том, что он не внес в кассу спортивного центра плату за аренду одним из клиентов зала для игры в футбол — чуть менее 300 евро — и использовал эту сумму в личных целях.

Согласно обвинению, общая сумма полученных преступным путем доходов составила 6366 евро.

Прокурор по особо важным делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя пояснила, что это яркий пример случая, в котором активное сотрудничество причастных лиц с правоохранительными органами позволяет быстро собрать доказательства сложного преступления и передать уголовное дело в суд. «В этом случае уголовное следствие получилось провести за две с половиной недели», - сказала Кивиоя.

«Мы установили, что Тоомас Ристлаан требовал взятки от двух клиентов спортивного центра. Один из них сам обратился с этой информацией в Центральную криминальную полицию. Хотя он дважды соглашался уплатить взятку и давал Тоомасу Ристлаану потребованную им сумму, прокуратура, учитывая его важный вклад в обнаружение преступления и сбор доказательств, решила использовать в его случае законную возможность за оказанную при доказательстве преступления важную помощь закрыть уголовное дело без предъявления обвинения», - сказала Кивиоя.

По ее словам, второй дававший взятки мужчина сам не обращался в полицию, но с учетом его искреннего раскаяния и прошлого поведения прокуратура прекратила уголовное следствие в его отношении по принципу оппортунитета. Он должен уплатить в пользу государства 750 евро. Если он не сделает этого, ему также предъявят обвинение в преступлении, сказала Кивиоя.