Галерея: заложен краеугольный камень первого нового дома на Коплиских линиях

"Девелопер обязался застроить район в соответствии с утвержденной концепцией, - сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. - Коплиские линии обещают стать красивым, удобным, безопасным и рассчитанным на счастливую семейную жизнь районом с современными жилыми домами, а также променадом, игровыми и спортивными площадками при максимальном сохранении имеющейся застройки и сети дорог, в том числе булыжных мостовых".