ср, 23.05.2018
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Галерея: заложен краеугольный камень первого нового дома на Коплиских линиях

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Представители мэрии Таллинна и фирмы-девелопера Fund Ehitus сегодня заложили краеугольный камень в фундамент первого нового дома на Коплиских линиях, дав начало строительству нового жилого района.

"Девелопер обязался застроить район в соответствии с утвержденной концепцией, - сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. - Коплиские линии обещают стать красивым, удобным, безопасным и рассчитанным на счастливую семейную жизнь районом с современными жилыми домами, а также променадом, игровыми и спортивными площадками при максимальном сохранении имеющейся застройки и сети дорог, в том числе булыжных мостовых".

Мы обязательно будем следить за ходом строительства.

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