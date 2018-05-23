Галерея: заложен краеугольный камень первого нового дома на Коплиских линиях
23 мая 2018 г., 18:55
Представители мэрии Таллинна и фирмы-девелопера Fund Ehitus сегодня заложили краеугольный камень в фундамент первого нового дома на Коплиских линиях, дав начало строительству нового жилого района.
"Девелопер обязался застроить район в соответствии с утвержденной концепцией, - сказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк. - Коплиские линии обещают стать красивым, удобным, безопасным и рассчитанным на счастливую семейную жизнь районом с современными жилыми домами, а также променадом, игровыми и спортивными площадками при максимальном сохранении имеющейся застройки и сети дорог, в том числе булыжных мостовых".
Мы обязательно будем следить за ходом строительства.