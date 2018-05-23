Полуголый мужчина ломился в двери перепуганных жителей

«Самое страшное, что мимо него проезжали дети на велосипедах, другие играли рядом на детской площадке», - написала обеспокоенная жительница. Комментаторы сообщили и о других случаях, когда кто-то дергал за дверные ручки в этом районе. Один из пользователей утверждал, что тот же человек и раньше ходил по окрестностям в таком виде, пишет Pärnu Postimees.