Полуголый мужчина ломился в двери перепуганных жителей

Вчера вечером в полицию поступил вызов из поселка Сауга, где, как сообщалось, был замечен странный мужчина. «Я спокойно сидела в комнате, когда внезапно кто-то начал сильно дергать за дверную ручку. Спустя какое-то время я увидела перед домом мужчину в синей куртке, в руках у него был какой-то деревянный предмет, а нижняя часть тела была обнажена», - написала пользовательница группы “Märgatud24 Pärnus” в Facebook.
«Самое страшное, что мимо него проезжали дети на велосипедах, другие играли рядом на детской площадке», - написала обеспокоенная жительница. Комментаторы сообщили и о других случаях, когда кто-то дергал за дверные ручки в этом районе. Один из пользователей утверждал, что тот же человек и раньше ходил по окрестностям в таком виде, пишет Pärnu Postimees.
Старший участковый Пярнумаа Тыну Кивис сообщил, что полиция заметила соответствующего описанию мужчину и передала его сотрудникам скорой помощи, которые отвезли его на проверку состояния здоровья в больницу. Других подробностей в полиции не сообщили.
Кивис подчеркнул: если люди заметят на улице человека, поведение которого привлекает внимание, или кажется, что кто-то нуждается в помощи, всегда можно позвонить по экстренному номеру 112. «Так мы можем предотвратить какой-то проступок или спасти чью-то жизнь», - добавил он.