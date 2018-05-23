Родственники жертв катастрофы Boeing над Донбассом написали открытое письмо россиянам

"Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, - это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года", - говорится в письме.

Расследование катастрофы 17 июня 2014 года все еще продолжается, и родственники отмечают, что верят в тщательность и беспристрастность работы, проводимой международной следственной группой, состоящей из представителей Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

В то же время они возмущены реакцией, которая исходила от российских государственных СМИ в первые месяцы после катастрофы. "Наши семьи были озадачены многочисленными, часто противоречивыми версиями, исходящими из России, о том, что же произошло с самолетом. "MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета "Бук", но не российского происхождения"", - перечисляют версии, звучавшие в российских СМИ, авторы обращения. Между тем власти РФ продолжают отрицать какую-либо причастность к этой авиакатастрофе.

"Мы знаем, что все страны, в том числе и наши, искажают правду и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? Возможно, кто-то из вас думает, что не существует и нас, что вымышлено и это письмо?" - спрашивают авторы обращения.

Они верят в то, что когда-нибудь в будущем совместная следственная группа наконец представит свой финальный отчет, и ответственные за гибель почти 300 человек будут названы по именам. "Тогда дело будет за судом в Нидерландах, который тщательно взвесит все доказательства и решит, кто несет ответственность", - говорится в документе, подписанном представителями нескольких семей.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.