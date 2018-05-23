Жизнь, полная приключений: смотрите, по каким странам путешествуют депутаты Рийгикогу

Работа членов Рийгикогу - какая угодно, но только не однообразная. Вот и в мае у политиков полно забот, в том числе и за границей, пишет Postimees.
А вот какие поездки у них запланированы:
16 – 25 мая
Депутат Рийгикогу Ханнес Хансо в рамках кампании в поддержку непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН участвует во встречах в Чили, Перу и Эквадоре.
20 – 21 мая
Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут участвует во встрече председателей комиссии по делам ЕС от Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в Риге.
21 – 24 мая
Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут, вице-председатель Яак Мадисон и члены Моника Хауканымм, Тармо Круусимяэ и Лийза Овийр представляют комиссию в Тбилиси.
21 – 23 мая
Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, вице-председатель Кейт Пентус-Розиманнус и член комиссии Барби Пильвре находятся с визитом в Женеве.
21 – 24 мая
Член эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Тийт Терик участвует в заседании комитета по правовым делам и правам человека в Рейкьявике.
23 – 26 мая
Член комиссии по культуре Йоко Алендер открывает эстонскую экспозицию на венецианской архитектурной биеннале.
24 – 25 мая
Член Рийгикогу Марианне Микко участвует в женском собрании Социал-демократической партии Европы в Брюсселе.
24 – 26 мая
Член Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрес Херкель участвует в заседании комитета по культуре, науке, образованию и СМИ в Париже.
24 – 26 мая
Член Рийгикогу Ольга Иванова участвует в международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге.
25 – 27 мая
Председатель Рийгикогу Эйки Нестор участвует в мероприятиях, приуроченных к столетней годовщине независимости Грузии в Грузии.
25 – 28 мая
Председатель эстонской делегации в парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон (25 – 27 мая) и члены делегации Ханнес Хансо, Антс Лаанеотс и Оудекки Лооне участвуют в заседании ассамблеи НАТО в Варшаве.
27 – 31 мая
Вице-председатель комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманус участвует в международной конференции в Тель-Авиве.
27 – 28 мая
Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Март Нутт и Кюллики Кюбарсепп участвуют во встрече делегаций парламентской ассамблеи ОБСЕ в Швеции.