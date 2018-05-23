Жизнь, полная приключений: смотрите, по каким странам путешествуют депутаты Рийгикогу

А вот какие поездки у них запланированы:

16 – 25 мая

Депутат Рийгикогу Ханнес Хансо в рамках кампании в поддержку непостоянного членства Эстонии в Совете безопасности ООН участвует во встречах в Чили, Перу и Эквадоре.

20 – 21 мая

Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут участвует во встрече председателей комиссии по делам ЕС от Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в Риге.

21 – 24 мая

Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут, вице-председатель Яак Мадисон и члены Моника Хауканымм, Тармо Круусимяэ и Лийза Овийр представляют комиссию в Тбилиси.

21 – 23 мая

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, вице-председатель Кейт Пентус-Розиманнус и член комиссии Барби Пильвре находятся с визитом в Женеве.

21 – 24 мая

Член эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Тийт Терик участвует в заседании комитета по правовым делам и правам человека в Рейкьявике.

23 – 26 мая

Член комиссии по культуре Йоко Алендер открывает эстонскую экспозицию на венецианской архитектурной биеннале.

24 – 25 мая

Член Рийгикогу Марианне Микко участвует в женском собрании Социал-демократической партии Европы в Брюсселе.

24 – 26 мая

Член Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрес Херкель участвует в заседании комитета по культуре, науке, образованию и СМИ в Париже.

24 – 26 мая

Член Рийгикогу Ольга Иванова участвует в международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге.

25 – 27 мая

Председатель Рийгикогу Эйки Нестор участвует в мероприятиях, приуроченных к столетней годовщине независимости Грузии в Грузии.

25 – 28 мая

Председатель эстонской делегации в парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон (25 – 27 мая) и члены делегации Ханнес Хансо, Антс Лаанеотс и Оудекки Лооне участвуют в заседании ассамблеи НАТО в Варшаве.

27 – 31 мая

Вице-председатель комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманус участвует в международной конференции в Тель-Авиве.

27 – 28 мая