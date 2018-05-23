План Майлис Репс отменить итоговые экзамены в основной школе вызвал противоречивые мнения

Тестирование для поступления в гимназию проводится в марте, да и часть профессиональных училищ принимает выпускников основной школы уже весной, при этом почти треть учеников в Эстонии по различным причинам не сдают стандартные экзамены, и результаты экзаменов больше не дают информации об образовательном уровне - именно по этим причинам министр Репс не считает итоговые экзамены в основной школе необходимыми.

Директор тартуской школы имени Марта Рейника Энн Ээпик не считает отмену итоговых экзаменов хорошей идеей: по его словам, основное образование является обязательным, оно учит молодых людей справляться с определенными напряженными ситуациями, которые так или иначе будут встречаться в жизни.

По мнению директора тартуской гимназии имения Яана Поска Хелмера Йыги, в идее Репс есть смысл: "Сегодня фетишизм оценок начал заходить за пределы разумного".