План Майлис Репс отменить итоговые экзамены в основной школе вызвал противоречивые мнения

Министр образования и науки Майлис Репс не считает экзамены по окончании основной школы необходимыми в нынешнем виде, среди директоров школ и учеников эта идея вызвала противоречивые мнения, пишет Rus.err.
Тестирование для поступления в гимназию проводится в марте, да и часть профессиональных училищ принимает выпускников основной школы уже весной, при этом почти треть учеников в Эстонии по различным причинам не сдают стандартные экзамены, и результаты экзаменов больше не дают информации об образовательном уровне - именно по этим причинам министр Репс не считает итоговые экзамены в основной школе необходимыми.
Директор тартуской школы имени Марта Рейника Энн Ээпик не считает отмену итоговых экзаменов хорошей идеей: по его словам, основное образование является обязательным, оно учит молодых людей справляться с определенными напряженными ситуациями, которые так или иначе будут встречаться в жизни.
По мнению директора тартуской гимназии имения Яана Поска Хелмера Йыги, в идее Репс есть смысл: "Сегодня фетишизм оценок начал заходить за пределы разумного".
Между тем ученики школы Марта Рейника считают, что если отменить итоговые экзамены, то у молодых людей после тестирования в гимназию просто пропадет мотивация учиться последние месяцы, когда учебной работы очень много.