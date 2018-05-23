Выжившая после отравления в Солсбери Юлия Скрипаль выразила надежду на возвращение в Россию

"Я была выписана 9 апреля, и мое лечение продолжает продвигаться, но моя жизнь перевернулась с ног на голову, в то время как я пытаюсь смириться с разрушительными изменениями, которые навалились на меня и в физическом, и в эмоциональном плане", - говорится в заявлении Юлии Скрипаль.

На прошлой неделе из больницы в Солсбери был выписан Сергей Скрипаль. Подробности о пройденном бывшим двойным агентом лечении в медучреждении разглашать не стали.