Выжившая после отравления в Солсбери Юлия Скрипаль выразила надежду на возвращение в Россию

Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленная вместе с отцом в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом и оставшаяся в живых, дала свое первое интервью после выхода из больницы. Девушка пообщалась на русском языке с журналистами Reuters в Лондоне. При этом дочь Скрипаля отказалась отвечать на вопросы, предоставив агентству свою заявление, переведенное в рукописном виде на английский язык. В нем россиянка, пережившая отравление, ответственность за которое Британия возлагает на РФ, выражает надежду на возвращение на родину, передает Newsru.com.
"Я была выписана 9 апреля, и мое лечение продолжает продвигаться, но моя жизнь перевернулась с ног на голову, в то время как я пытаюсь смириться с разрушительными изменениями, которые навалились на меня и в физическом, и в эмоциональном плане", - говорится в заявлении Юлии Скрипаль.
На прошлой неделе из больницы в Солсбери был выписан Сергей Скрипаль. Подробности о пройденном бывшим двойным агентом лечении в медучреждении разглашать не стали.
Президент России Владимир Путин, комментируя выписку Скрипаля, пожелал ему здоровья. При этом глава государства обратил внимание, что если бы в отношении экс-полковника было применено боевое отравляющее вещество, он скончался бы на месте. Путин также посетовал, что Британия не допускает Россию к расследованию инцидента в Солсбери.