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  • Центристская партия исключила из своих рядов сообщника похитителей топлива Рустама Калинина

Центристская партия исключила из своих рядов сообщника похитителей топлива Рустама Калинина

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Рустам Калинин.

ФОТО: Keskerakond

Правление Центристской партии в понедельник исключило из рядов организации Рустама Калинина, в октябре прошлого года ставшего сообщником группы лиц, пытавшихся совершить в Юри кражу топлива с применением оружия.

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что решение об исключении Калинина из рядов центристов правление Пыхья-Таллиннского отделения партии приняло еще в апреле, а правление партии утвердило его в понедельник.

По данным Коммерческого регистра, партийный стаж Калинина, насчитывавший пять лет, закончился во вторник.

По данным телевизионной передачи «Инсайт» на канале ЭТВ+, осенью прошлого года Калинин выступил в роли сообщника группы мужчин, которые совершили кражу топлива.

25-летний Рустам Калинин доставил двух своих друзей на место происшествия на своем автомобиле.

«В то же самое время он баллотировался на местных выборах в Таллинне по списку Центристской партии. Спустя 9 дней после случившегося ему удалось набрать в Пыхья-Таллинне 9 голосов», - рассказал «Инсайт».

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