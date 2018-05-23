Центристская партия исключила из своих рядов сообщника похитителей топлива Рустама Калинина

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии, отметив, что решение об исключении Калинина из рядов центристов правление Пыхья-Таллиннского отделения партии приняло еще в апреле, а правление партии утвердило его в понедельник.

По данным Коммерческого регистра, партийный стаж Калинина, насчитывавший пять лет, закончился во вторник.

По данным телевизионной передачи «Инсайт» на канале ЭТВ+, осенью прошлого года Калинин выступил в роли сообщника группы мужчин, которые совершили кражу топлива.

25-летний Рустам Калинин доставил двух своих друзей на место происшествия на своем автомобиле.