Посольство РФ допустило, что Юлия Скрипаль произнесла в интервью заранее написанный для нее текст

В дипмиссии отметили, что "были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии" и услышали некую "новую информацию" в ее заявлении. Тем не менее опубликованный ролик с дочерью бывшего двойного агента лишь "усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится", добавили в посольстве.

"Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", - убеждены в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что на Великобритании "лежит обязанность" дать российской стороне "возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением". "Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", - резюмировали в посольстве РФ.

В опубликованном 23 мая заявлении, сделанном на камеру, Юлия Скрипаль сообщила, что пока не хочет принимать помощь от российского посольства. "Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас, кроме нас самих. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца", - сказала дочь экс-полковника ГРУ.