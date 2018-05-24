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В Таллинне в резко затормозившем троллейбусе пострадала пассажирка

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Троллейбус. Иллюстративный снимок.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В среду, 23 мая, около 7.50 в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка троллейбуса, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Эха. По предварительным данным, троллейбус, которым управлял 54-летний мужчина, резко затормозил, в результате чего в салоне упала пассажирка – 51-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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