В Сирии заявили об атаке коалиции во главе с США: в Пентагоне информацию опровергли

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по правительственной армии Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанскую шиитскую организацию "Хизбаллах". По ее данным, удары были нанесены по позициям военных рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат, пишет Newsru.com. Сведения о последствиях авиаудара не приводились. В Пентагоне информацию опровергли.