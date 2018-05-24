В Сирии заявили об атаке коалиции во главе с США: в Пентагоне информацию опровергли

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по правительственной армии Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливанскую шиитскую организацию "Хизбаллах". По ее данным, удары были нанесены по позициям военных рядом с границей с Ираком и в 100 км к западу от реки Евфрат, пишет Newsru.com. Сведения о последствиях авиаудара не приводились. В Пентагоне информацию опровергли.
Первоначально государственное новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник подтвердило заявление об атаке, но позже сообщение исчезло с сайта.
"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов коалиции", - говорилось в сообщении. "Атака произошла в момент концентрации террористов "Исламского государства", - заявил источник.
В то же время представитель Центрального военного командования США Билл Урбан заявил Reuters, что не располагает данными об ударах коалиции по Сирии. Источник агентства в Пентагоне также отметил, что у ведомства нет сведений, подтверждающих сообщения об ударах коалиции по позициям сирийских военных.
Министерство обороны США не располагает информацией, которая бы подтверждала сообщение о том, что ВВС международной коалиции атаковали две позиции сирийской армии на востоке Сирии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.