Премьер-министр Юри Ратас отправляется с визитом в Канаду

В Оттаве Ратас встретится с премьер-министром Джастином Трюдо, министром обороны Хаджитом Саджаном и министром иностранных дел Кристией Фриланд.

В Торонто Ратас познакомит канадских предпринимателей и инвесторов с эстонской бизнес-средой и возможностями для сотрудничества. Также премьер-министр расскажет о том, как государство в сотрудничестве с частным сектором построило цифровое общество и какие существуют планы в области развития электронных услуг нового поколения и использования искусственного интеллекта.

В пятницу Ратас примет участие в эстонском бизнес-семинаре в Торонто и в дискуссии авторитетного Канадского экономического клуба на тему «Балтийский тигр в цифровых джунглях: уроки Эстонии по созданию цифрового общества», а также выступит в Университете Торонто с лекцией «Цифровая Эстония - новые технологии и государственное управление”, за которой последует обсуждение. Модератором выступит профессор Андрес Касекамп.

В Канаде живет от 20 000 до 25 000 эстонцев, из них, согласно переписи 2016 года, 7800 - в Торонто. «Канадских эстонцев характеризуют прочные традиции и активная деятельность различных обществ, которая оставила в истории Канады ясный эстонский след. Вместе с тем они из поколения в поколение сохраняли эстонскую культуру и хотят вносить ещё больший вклад в развитие эстонского общества», - отметил Ратас.

В субботу Ратас познакомится с наследием эстонских архитекторов в Торонто и посетит Эстонский дом, в котором расположены почётное консульство Эстонии, эстонский банк, эстонская школа и детский сад. Также Ратас встретится с работающими в Торонто предпринимателями из числа зарубежных эстонцев и с организациями местных эстонцев. Вечером в субботу в Торонто в рамках Недели эстонской музыки в честь столетия Эстонии состоится концерт Маарьи Нуут и вокального ансамбля Vox Clamantis. Эстонская неделя музыки является одним из самых крупных событий, посвящённых столетию Эстонии, в Северной Америке. «Для меня большая честь и радость отмечать в Торонто столетие Эстонии с одной из самых крупных эстонских общин», - отметил Ратас.

В понедельник 28 мая премьер-министр Ратас встретится в Оттаве с канадским коллегой Джастином Трюдо, министром обороны Хаджитом Саджаном и министром иностранных дел Кристией Фриланд. Ратас и Трюдо обсудят, как оживить экономические связи между Эстонией и Канадой, особенно сотрудничество двух передовых цифровых государств в сфере технологий. Также будут обсуждаться трансатлантические отношения, сотрудничество в НАТО и поддержка Украины.

Вечером 28 мая премьер-министр вылетит из Канады в Исландию, где также отметит с местными эстонцами и друзьями Эстонии столетие нашего государства, а кроме того встретится с коллегой Катрин Якобсдоттир и президентом Гвюдни Йоханнессоном.