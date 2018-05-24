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  • В четверг в Силламяэ пройдет ярмарка труда: участие примут около 30 работодателей

В четверг в Силламяэ пройдет ярмарка труда: участие примут около 30 работодателей

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Ярмарка труда.

ФОТО: Margus Ansu

В четверг, 24 мая, в филиале Ида-Вируского центра профобразования, Касса страхования от безработицы проводит ярмарку труда Силламяэ, пишет rus.err.ee.

Двери ярмарки открыты с 11:00 до 14:00 часов, сообщила пресс-служба Кассы.

На ярмарке около 30 работодателей будут представлять свои предприятия и предлагать рабочие места в различных сферах.

Более подробно о предлагаемых вакансиях можно узнать здесь.

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