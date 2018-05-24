За 10 лет число вузов в Эстонии сократилось почти в два раза

За последние десять лет число вузов в Эстонии сократилось с 39 до 20.
В четверг, 24 мая, Таллинне состоится конференция под девизом "Ветер перемен", участники которой рассмотрят как успехи в сфере высшего образования, так и тенденции, вызывающие тревогу, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
Действующие на сегодня в Эстонии вузы получили от международных экспертов высокие оценки.
Как отмечают в Эстонском агентстве по качеству высшего и специального образования, высшее образование в стране вызывает доверие, выпускники конкурентоспособны.
В то же время в ближайшие годы высшее образование в стране столкнется с проблемой нехватки преподавателей, вызывает беспокойство также малый международный опыт как преподавателей, так и студентов.