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За 10 лет число вузов в Эстонии сократилось почти в два раза

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Студентка в библиотеке. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

За последние десять лет число вузов в Эстонии сократилось с 39 до 20. 

В четверг, 24 мая, Таллинне состоится конференция под девизом "Ветер перемен", участники которой рассмотрят как успехи в сфере высшего образования, так и тенденции, вызывающие тревогу, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Действующие на сегодня в Эстонии вузы получили от международных экспертов высокие оценки. 

Как отмечают в Эстонском агентстве по качеству высшего и специального образования, высшее образование в стране вызывает доверие, выпускники конкурентоспособны. 

В то же время в ближайшие годы высшее образование в стране столкнется с проблемой нехватки преподавателей, вызывает беспокойство также малый международный опыт как преподавателей, так и студентов.

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