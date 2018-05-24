Что бы делал "Вашингтон" без россиян?

Гол Овечкина, случился уже на первой минуте и был чисто Овечкинским - из зоны левого круга вбрасывания. Гол Ови обескуражил "Тампу" спутав все планы на игру хозяевам встречи. В середине периода "Тампе" удалось навязать сопернику свою игру, но непробиваем был вратать "Кэпс" Брэйден Холтби. Когда "Тампу" понадобилось "успокоить", то за дело взялся швед Андре Бураковски, который своим дублем довел счет до 3:0. "Тампа" в третьем периоде атаковала яростно, но броски особой опасности не таили, а рискнув, снявши вратаря почти за пять минут до окончания третьего периода, "Молнии" получили и четвертый гол в свои ворота: шведский защитник хозяев Виктор Хедман, а еще один представитель этой скандинавской страны Никлас Бэкстрем в пустые ворота отправил четвертую шайбу, 4:0.