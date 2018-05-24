Что бы делал "Вашингтон" без россиян?

Победный гол Александра Овечкина в седьмом матче финала Восточной конференции, вывел "Вашингтон" в финал Кубка Стэнли, где "Столичные сразятся с "Вегасом".
Гол Овечкина, случился уже на первой минуте и был чисто Овечкинским - из зоны левого круга вбрасывания. Гол Ови обескуражил "Тампу" спутав все планы на игру хозяевам встречи. В середине периода "Тампе" удалось навязать сопернику свою игру, но непробиваем был вратать "Кэпс" Брэйден Холтби. Когда "Тампу" понадобилось "успокоить", то за дело взялся швед Андре Бураковски, который своим дублем довел счет до 3:0. "Тампа" в третьем периоде атаковала яростно, но броски особой опасности не таили, а рискнув, снявши вратаря почти за пять минут до окончания третьего периода, "Молнии" получили и четвертый гол в свои ворота: шведский защитник хозяев Виктор Хедман, а еще один представитель этой скандинавской страны Никлас Бэкстрем в пустые ворота отправил четвертую шайбу, 4:0.
В финале Кубка Стэнли сыграют "Вашингтон", которого там не видели 20 лет и новичок НХЛ, "Вегас".
Тампа-Бэй – Вашингтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 1 Овечкин (Уилсон, Кузнецов)
0:2 – 28 Бураковски
0:3 – 36 Бураковски (Карлсон)
0:4 – 56 Бэкстрем
Счет в серии: 3-4
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей в седьмом матче серии финала Восточной конференции против «Тампы». В начале первого периода Кузнецов помог отличиться Александру Овечкину. Таким образом, Кузнецов продлил свою результативную серию в текущем плей-офф до 10 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков. Россиянин превзошел клубный рекорд Никласа Бэкстрема (2009 год) по продолжительности такой серии в плей-офф. Всего в активе Кузнецова стало 24 (11+13) очка в 19 матчах. В активе Овечкина 22 очка (12+10) также в 19 играх плей-офф.