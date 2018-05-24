Волки и медведи нанесли животноводам и пчеловодам Эстонии рекордный ущерб

Если обычно государство возмещает нанесенный хищниками ущерб в течение первых трех месяцев, то в этом году от пчеловодов и животноводов поступило так много обращений, что Департамент окружающей среды смог завершить работу с документами лишь к началу мая. Пострадавших от набегов хищников в прошлом году насчитывается порядка двухсот. Если в среднем размер компенсации составлял около нескольких сотен, то крупнейшая сумма выплаченной компенсации достигала 10 000 евро.

Больше всего хлопот в году минувшем доставили волки, которые загрызли 1121 овцу. Также жертвами нападения волков стали 27 коз, 10 коров, две собаки и пони.

Бурые медведи в 2017 году разорили в общей сложности 323 пасеки. Также они нападали на быков и овец. В результате их деятельности было повреждено более 550 рулонов силоса.

Это данные, предоставленные в Департамент окружающей среды. Реальные цифры могут быть иными, так как не все пострадавшие сообщают о причиненном хищниками ущербе.

Отмечается, что больше всего от набегов волков пострадали стада в Рапласком уезде и на острове Сааремаа.