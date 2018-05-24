чт, 24.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Жаркие страсти в зимнем виде спорта: олимпийский чемпион обвинил тренера сборной России по биатлону в допинговом скандале

Жаркие страсти в зимнем виде спорта: олимпийский чемпион обвинил тренера сборной России по биатлону в допинговом скандале

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Александр Тихонов

ФОТО: Aleksandr Kondratuk/Sputnik

После выборов нового президента СБР и смены тренерского состава сборных России, олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент СБР, Александр Тихонов, на своем сайте, резко высказался о назначении Валерия Польховского старшим тренером женской сборной России.

По словам Тихонова, Польховский непосредственно причастен к серии допинговых скандалов в российском биатлоне.

B 2008 три российских биатлониста – Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко – были уличены в применении  рекомбинантного эритропоэтина

«Польховский был непосредственно причастен к допинговому скандалу 2008 года. Он плотно работал со скандально известными врачами Дмитриевыми и оказывал влияние на спортсменов.

Деятельность Польховского прекрасно известна и за рубежом. Во многом и поэтому происходили обыски в команде Казахстана. Нужно ли России приглашать тренера с такой репутацией в условиях, когда СБР еще не восстановил полноценное членство в IBU?

Он не может жить без скандалов. В 2006-м он был одним из зачинщиков бойкота против меня. Он проводил беседы со спортсменками, капал на мозги девчонкам, едва попавшим в команду.

Удивительно, но он умудрился испортить отношения со всеми президентами СБР: со мной, Прохоровым, Кравцовым, поэтому и не был востребован в России. Но и в Беларуси, и в Казахстане он успехов не добился и был изгнан из команд как раз из-за интриг.

Незадолго до ЧМ-2008 я выгнал Польховского из команды, после чего многие спортсмены и тренеры меня поблагодарили. Стравливая друг с другом тренеров и спортсменов, он чувствует себя как рыба в воде. Нужно ли это нашему биатлону в непростые времена?

Можете вспомнить, кого из выдающихся биатлонистов Польховский воспитал? В бытность его работы Пылева тренировалась со своим мужем, Ишмуратова – с Виталием Фатьяновым, Зайцева – под руководством сестры, а Ахатова прошла отличную школу у Гурьева.

В то же время он не подготовил смену этому золотому поколению, а после их ухода у нас случился провал. В его бытность уйти в Словакию решила Шипулина-Кузьмина, потерялись талантливые Денисова, Гусева, Колесникова, Макарова, Анна Сорокина.

За прошедший сезон в женской сборной Казахстана наметился спад. Ее лидер Галина Вишневская не оправдала надежд, а с Польховским не был продлен контракт. Так зачем нам нужен тренер, у которого в последние 10 лет не было успехов?

Надеюсь, что Владимир Драчев и члены правления СБР крепко подумают, прежде чем доверять команду этому человеку», – написал Тихонов.

Сборную Казахстана по биатлону также сотрясали допинговые скандалы: из спортсменов, к счастью, допинг не принимал никто, но медицинских работников сборной Казахстана по биатлону обыскивали в тренривочных лагерях полиции Австрии и Италии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ