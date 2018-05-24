Жаркие страсти в зимнем виде спорта: олимпийский чемпион обвинил тренера сборной России по биатлону в допинговом скандале

По словам Тихонова, Польховский непосредственно причастен к серии допинговых скандалов в российском биатлоне.

B 2008 три российских биатлониста – Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко – были уличены в применении рекомбинантного эритропоэтина

«Польховский был непосредственно причастен к допинговому скандалу 2008 года. Он плотно работал со скандально известными врачами Дмитриевыми и оказывал влияние на спортсменов.

Деятельность Польховского прекрасно известна и за рубежом. Во многом и поэтому происходили обыски в команде Казахстана. Нужно ли России приглашать тренера с такой репутацией в условиях, когда СБР еще не восстановил полноценное членство в IBU?

Он не может жить без скандалов. В 2006-м он был одним из зачинщиков бойкота против меня. Он проводил беседы со спортсменками, капал на мозги девчонкам, едва попавшим в команду.

Удивительно, но он умудрился испортить отношения со всеми президентами СБР: со мной, Прохоровым, Кравцовым, поэтому и не был востребован в России. Но и в Беларуси, и в Казахстане он успехов не добился и был изгнан из команд как раз из-за интриг.

Незадолго до ЧМ-2008 я выгнал Польховского из команды, после чего многие спортсмены и тренеры меня поблагодарили. Стравливая друг с другом тренеров и спортсменов, он чувствует себя как рыба в воде. Нужно ли это нашему биатлону в непростые времена?

Можете вспомнить, кого из выдающихся биатлонистов Польховский воспитал? В бытность его работы Пылева тренировалась со своим мужем, Ишмуратова – с Виталием Фатьяновым, Зайцева – под руководством сестры, а Ахатова прошла отличную школу у Гурьева.

В то же время он не подготовил смену этому золотому поколению, а после их ухода у нас случился провал. В его бытность уйти в Словакию решила Шипулина-Кузьмина, потерялись талантливые Денисова, Гусева, Колесникова, Макарова, Анна Сорокина.

За прошедший сезон в женской сборной Казахстана наметился спад. Ее лидер Галина Вишневская не оправдала надежд, а с Польховским не был продлен контракт. Так зачем нам нужен тренер, у которого в последние 10 лет не было успехов?

Надеюсь, что Владимир Драчев и члены правления СБР крепко подумают, прежде чем доверять команду этому человеку», – написал Тихонов.